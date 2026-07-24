David Torres 24 JUL 2026 - 08:42h.

Kempes fue campeón del mundo del 78 siendo jugador del Valencia CF: "No nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento”

Argentina da marcha atrás y frena toda conspiración por el Mundial de España: "No se dejen llevar"

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ValenciaEs la ley del péndulo, tras la polémica y todas las teorías conspiranoicas vertidas en Argentina sobre una campaña para que no ganaran el Mundial tras haber caído ante una selección española netamente superior, las aguas empiezan a volver a su cauce. Son muchas las voces que están empezando a dar marcha atrás pero faltaba un campeón del Mundo como Mario Alberto Kempes para poner las cosas en su sitio. Kempes sabe de lo que habla por doble motivo: sabe lo que es alzar la Copa y conoce perfectamente el fútbol español. No en vano, sus mayores éxitos fueron como jugador del Valencia CF, club del que, además, fue embajador hasta que Peter Lim decidió apartarlo.

Kempes tumba cualquier teoría: "No fue el partido que esperábamos"

Así, la leyenda argentina Mario Alberto Kempes cargó contra las teorías conspiranoicas que circulan por las redes sociales después de la final del Mundial en la que España se impuso a la Albiceleste y no permitió más explicaciones: “Si queremos ser exigentes con el equipo, lo seamos como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento”, dijo en su cuenta oficial de Instagram donde

“Si queremos ser exigentes con el equipo, lo seamos como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento”

“Les quiero decir algo cortito. Ustedes saben lo que significó para mí ponerme la camiseta argentina: no hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representar a su país. Y yo tuve esa suerte. No les voy a mentir, no fue el partido que todos esperábamos”, empezaba su relato Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con Argentina en 1978 mientras era jugador del Valencia CF.

La explicación del Matador

Para Kempes la derrota de la selección argentina se explica única y exclusivamente de forma futbolística y a través de sus propios deméritos. “Se notó que el equipo no estuvo al nivel de los tres anteriores. Y eso pasa en el fútbol, es así: hay días mejores y peores. Yo lo viví muchas veces, mil veces quizás, pero hay que seguir adelante”, dijo la leyenda Argentina, que además es comentarista de diversos medios de comunicación.

En su opinión "hay una diferencia enorme entre el nivel del equipo y las cosas que están circulando" en las redes sociales tras las derrota mal encajada.

"Esta camiseta se respeta en las buenas y en las malas, así que vamos por siempre Argentina”

“Un equipo que baja el nivel de un partido no es lo mismo que uno que no compite. Esas versiones que andan dando vuelta por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie”, dijo también Kempes defendiendo a los jugadores albicelestes y el de Bell Ville acaba con una reflexión y una petición: “Así que les pido que, si queremos ser exigentes con el equipo, lo seamos como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento. Esta camiseta se respeta en las buenas y en las malas, así que vamos por siempre Argentina”, zanja Kempes que, cuando habla, sienta cátedra.