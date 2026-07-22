Juan Pérez 22 JUL 2026 - 14:36h.

La frustración de la derrota deja paso a unas disculpas a medias

La FIFA abre una investigación contra Leandro Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala: posibles sanciones

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El argentino Roberto Fabián Ayala, exjugador y actual miembro del cuerpo técnico de la albiceleste, da la cara para pedir perdón después de atacar a Dani Olmo instantes después de la victoria de España en Nueva York. Con la convicción de que no fue un puñetazo sino un empujón, el que fuera central del Valencia, Zaragoza y Racing en España espera poder cruzarse con la estrella del Barça para aclarar lo sucedido en persona.

El talante de la Selección Española después de levantar el título de campeón del mundo deja pasar incidencias como las de Ayala o Paredes mientras llegan las disculpas desde Argentina. El que fuera el muro del conjunto ché habla ahora en Esports Migdia en Valencia Capital Radio para asegurar que si ve a Dani Olmo le pedirá disculpas cara a cara y confiesa sus remordimientos: "Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, confesó.

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Aun así intenta reescribir la escena aclarando que no fue un puñetazo a pesar de que coloca el puño cerrado con carácter ofensivo mientras camina al frente para propinarle un golpe al jugador del Barcelona. Ayala explica que "fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí", intentando cerrar el círculo de un problema que ahora le puede perseguir deportivamente por el escenario en el que se da.

Ayala aclara que hay que cortar las cosas y dejarlas dentro del terreno de juego, pero la realidad es que la FIFA va a abrir una investigación disciplinaria para analizar todo lo sucedido después del partido, según ha confirmado Sky Sports. De cualquier manera, el argentino intenta limpiar su imagen ante una carrera en los banquillos por delante después de tener muy cerca el título de campeón del mundo.