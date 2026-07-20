Celia Pérez 20 JUL 2026 - 23:40h.

El centrocampista jugó lesionado los últimos partidos

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España está de celebración. Todo un país festeja por todo lo alto la segunda estrella tras conquistar el Mundial 2026. Este domingo los de Luis de la Fuente se impusieron a Argentina en un duelo que no estuvo exento de tensión ni de polémica. Todo acabó estallando por los aires en el mismo instante en que sonó el pitido final dejando un protagonista en el centro de todas las críticas: Leandro Paredes.

El centrocampista de Boca Juniors, como buena parte de sus compañeros, jugó durante buena parte del choque al límite del reglamento, protagonizando numerosas acciones duras que fueron elevando la temperatura del partido. Ya con el pitido final, Paredes fue el principal protagonista de la tangana tras el partido, que se dirigió de forma muy airada hacia varios jugadores españoles nada más finalizar el encuentro.

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Primero fue con Eric García, pero luego llegó el turno de Gavi, que tampoco logró escapar del conflicto. En medio del forcejeo, el centrocampista del Barcelona acabó siendo derribado tras un encontronazo en el que participaron el propio Paredes y Thiago Almada. Entre ambos terminaron empujándole y tirándole al suelo, lo que provocó la indignación de los jugadores españoles que acudieron rápidamente en defensa de su compañero.

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Pues bien, desde Argentina han desvelado hoy que Leandro ha disputado los últimos partidos de la selección lesionado. Según el periodista Martin Arevalo en ESPN, ha contado que el centrocampista ha jugado con una fisura en una costilla y que incluso hubo días donde le costaba respirar. La federación consideró oportuno no desvelar dicha dolencia para que los buscarán en los partidos. De esta forma, cuenta que el futbolista ahora necesita recuperarse antes de volver a la dinámica con Boca Juniors tras disputar la final.

Cabe recordar que la FIFA abrirá una investigación disciplinaria hacia los jugadores de Argentina tras lo sucedido en la final del Mundial.