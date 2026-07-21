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Aitana y su momento 'fan' durante la celebración de España: pidió a los jugadores una foto con ellos y la copa

Aitana y su momento fan durante la celebración de la Selección Española
Aitana con los jugadores de la Selección Española. ElDesmarque
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Aitana Ocaña fue una de las protagonistas de la celebración de España tras conquistar el Mundial en Nueva Jersey. La artista interpretó Superestrella, la canción que se ha convertido en la banda sonora de la selección durante el torneo y que sonó en los estadios cada vez que La Roja lograba una victoria. Después de su actuación, la cantante dejó su papel como artista y se transformó en una fan más ya que se acercó a los jugadores y pidió fotografiarse junto a ellos y a la Copa del Mundo.

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