Aitana y su momento 'fan' durante la celebración de España: pidió a los jugadores una foto con ellos y la copa

Redacción ElDesmarque Madrid, 21 JUL 2026 - 08:51h.

La cantante catalana no quiso dejar el escenario sin una fotografía de la celebración

Qué canción ha elegido cada uno de los 26 jugadores de España en la celebración del Mundial en Cibeles

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Aitana Ocaña fue una de las protagonistas de la celebración de España tras conquistar el Mundial en Nueva Jersey. La artista interpretó Superestrella, la canción que se ha convertido en la banda sonora de la selección durante el torneo y que sonó en los estadios cada vez que La Roja lograba una victoria. Después de su actuación, la cantante dejó su papel como artista y se transformó en una fan más ya que se acercó a los jugadores y pidió fotografiarse junto a ellos y a la Copa del Mundo.