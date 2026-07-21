Lucas Gatti 21 JUL 2026 - 23:56h.

Acaba contrato en diciembre y dejó su futuro en el aire

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Tras la derrota de la Selección Argentina ante España por 1-0 en la final de la Copa del Mundo 2026, Lionel Scaloni puso en duda su continuidad a partir de 2027. El oriundo de Pujato, Santa Fe, avisó luego del partido en el MetLife de Miami que cumplirá su contrato que finaliza el 31 de diciembre próximo, pero aseguró que deberá analizar sobre su futuro.

“Hasta diciembre voy a seguir, y luego la idea es relajar y parar un poco. Voy a hablar con el presidente (Claudio Tapia). Es un lugar espectacular, y soñado para gente que quiera estar. Cualquier argentino desearía estar acá. Fue un placer y un orgullo, y ni en mis mejores sueños lo había pensado”, aseguró Scaloni en rueda de prensa tras la final perdida contra España.

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Según pudo saber ElDesmarque, la continuidad de Scaloni dependerá de lo que quiera hacer el director técnico a partir del año próximo. La dirigencia de AFA comandada por Chiqui Tapia hará todo lo posible para convencer al santafecino de continuar un periodo más, hasta fines de 2030. Ya comenzó el operativo seducción del presidente para convencer a Scaloni de seguir con el ciclo más exitoso de la historia argentina. Tapia tiene plena confianza de su poder de convencimiento y que el tiempo es un factor importante.

En AFA creen que el entrenador rosarino extenderá su contrato con la Albiceleste. Se espera que Tapia le dé a Scaloni tiempo antes de reanudar las conversaciones sobre su contrato, que ya estaban en una etapa muy avanzada antes y durante el mundial. Los términos económicos, el proyecto deportivo y el cronograma posterior a la copa ya habían sido acordados de palabra.

El futuro de Lionel Scaloni en Argentina, en el aire

Cabe recordar que, en noviembre de 2023, el mandamás de AFA ya tuvo que convencer al entrenador de que continúe luego de haberle ganado a Brasil en el Maracaná de Rio de Janeiro por Eliminatorias Sudamericanas, cuando el técnico había manifestado con faltas de energías para mantenerse en el cargo.

El vínculo de Scaloni finaliza en diciembre y había conversaciones abiertas entre ambas partes para la renovación, pero la derrota en la final cambió los planes del rosarino. Por ahora, se tomará un tiempo para analizar su ciclo que ya lleva ocho años y decidir que hará de su futuro.

Los próximos compromisos de la Scaloneta serán varios amistosos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, como ventana de fechas FIFA. En esas fechas, cada selección podría disputar hasta cuatro partidos. Después, entre el 9 y 17 de noviembre llegará los encuentros bajo la misma modalidad FIFA. Qatar posiblemente insista para que la Finalissima, que quedó pendiente por el conflicto bélico, se juegue en el penúltimo mes de este año.

A partir de 2027 está programado el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030. Argentina junto a Paraguay y Uruguay están clasificadas por ser parte de la organización del próximo mundial, aunque se espera la decisión de Conmebol para conocer bien como serán las clasificatorias.

Por lo pronto, los coletazos por la derrota en la final dejaron secuelas. Scaloni puso en duda su continuidad y varios jugadores también. El Dibu Martínez dejó en el aire continuar en la selección albiceleste tras publicar en sus redes sociales que “tengo que ver si es momento de dar un paso al costado. Ver como se sigue hacia adelante”, sostuvo el arquero. Por su parte, Lionel Messi definirá su futuro, aunque probablemente continúe como capitán argentino, salvo algún imprevisto.