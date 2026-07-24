Pablo Sánchez 24 JUL 2026 - 09:31h.

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La pretemporada de la Real Sociedad sigue su curso entre entrenamientos y amistosos mientras el club sigue perfilando la plantilla de la próxima temporada. En ella, concretamente en el primer equipo, estará un chico cuyo arduo trabajo le ha llevado al éxito. Hablamos de Iñaki Rupérez. Este curso estará bajo las directrices de Pellegrino Matarazzo, un logro que ha conseguido a base de esfuerzo y tras una apuesta de futuro arriesgada.

Rupérez se ha ganado un hueco en los planes de la Real Sociedad, pero no lo ha conseguido por arte de magia. Su mayor apuesta se produjo cuando todavía era jugador de Osasuna. Allí, desde el filial, decidió dar el paso de firmar por la Real Sociedad para enrolarse en el tercer equipo. O lo que es lo mismo, descender un escalón en el fútbol. La apuesta le salió bien después de algunas temporadas.

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Durante una entrevista en Mundo Deportivo, Rupérez revela por qué decidió dar ese paso y lo convencido que estaba de ello cuando todavía era jugador de Osasuna Promesas. "La decisión que tomé en su día, ahora claro, es acertada. En su día cuando lo hice estaba convencido 100% de que era lo que tenía que hacer, de que me iba a salir bien la oportunidad que me había dado la Real. Cuando sales de casa siempre cuesta, porque dejas amigos, familia y todo. Venir a un sitio como Donostia, no tengo nada que decir, creo que es la mejor ciudad de España", comentó al respecto.

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La confianza de la Real Sociedad

Un aspecto muy importante en la decisión de Rupérez también llegó desde el lado txuri urdin. El club siempre mostró su confianza en él y eso también fue clave para triunfar. "La Real apostó por mí desde el primer momento. Yo eso me lo he ido ganando, pero sí que solo han sido facilidades desde que he llegado aquí y muy agradecido".