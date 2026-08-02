Los puntos a favor y en contra de la Real Sociedad para el fichaje de Ladislav Krejci

Joaquín Anduro 02 AGO 2026 - 12:55h.

Ladislav Krejci, la prioridad de Erik Bretos para la defensa de la Real

El mercado de fichajes de Erik Bretos, un plan tardío con similitudes a la 25/26

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La Real Sociedad sigue buscando centrales en el mercado de fichajes y el último gran nombre en aparecer para reforzar la defensa de Pellegrino Matarazzo es el de Ladislav Krejci. El central checo es el gran objetivo de Erik Bretos en una operación que no será sencilla con varios puntos tanto a favor como en contra para conseguir la llegada del jugador del Wolverhampton.

Según apunta Diario Vasco, el club donostiarra mantiene conversaciones desde hace tiempo con los Wolves para hacerse con el zaguero, que conoce bien LALIGA EA Sports de su paso por el Girona. Los catalanes pagaron 12 millones de euros por él al Sparta de Praga en 2024 y, apenas un año después (aunque con un traspaso en diferido al llegar de primeras cedido con opción de compra obligatoria) se marchó al equipo inglés a cambio de 30 kilos.

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Este alto precio abonado hace un solo año es el principal impedimento que aleja a Ladislav Krejci de su fichaje por la Real Sociedad. Tal y como apuntaba dicho medio, el club txuri urdin no se va a llegar a esos 30 millones ni tampoco a 20 por un jugador que, además, cuenta con un importante salario firmado en ese paso por la Premier League.

Ladislav Krejci quiere fichar por la Real Sociedad

La principal baza con la que cuenta Bretos para lograr esta incorporación es el deseo del jugador, que vería con buenos ojos regresar a España donde tan buenas sensaciones dejó en el Girona, con los que disputó la Champions League. El Wolverhampton descendió la pasada temporada a la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, y quiere seguir jugando en la élite a sus 27 años pese a que el poderío económico de la Segunda inglesa supere al de la mayoría de las ligas del mundo.

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A favor de Ladislav Krejci, además de sus habilidades defensivas ya conocidas y un olfato de gol superior al de la mayoría de los zagueros, se encuentra la polivalencia que le permite jugar tanto como central como de lateral zurdo. Esto le permitiría un desahogo a Pellegrino Matarazzo con un comodín que también puede brillar en defensa de cinco, un esquema que el estadounidense ha usado en ocasiones durante su carrera.

El jugador de Rosice cuenta también con un liderazgo impropio de sus 27 años, tal y como ha demostrado con la República Checa en los últimos tiempos, de la que es capitán cuatro años después de debutar. En la repesca, anotó ante Irlanda y después ante Dinamarca para devolver a su país 20 años después a un Mundial y, en la cita norteamericana, fue el mejor de los suyos marcando incluso a Corea del Sur a pesar del mal papel del combinado.

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Además de Krejci, Erik Bretos sigue manejando otros nombres por si finalmente no lograran convencer al Wolverhampton de su salida en un fichaje cuya prioridad sería una cesión, al menos de primeras. Mientras llegan refuerzos, la buena noticia para Matarazzo está en el crecimiento de Jon Pacheco, que apunta a quedarse después de su buen nivel durante la cesión en el Alavés.