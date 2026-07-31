Pablo Sánchez 31 JUL 2026 - 22:44h.

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La Real Sociedad se adentra en el mes de agosto sin oficializar ningún fichaje. La falta de caras nuevas puede impacientar a la afición txuri urdin, aunque la forma de actuar del club se asemeja bastante a la de la temporada pasada. Nombres han aparecido varios, aunque ninguna operación ha llegado a buen puerto. La última ha sido la del mediocentro alemán Julian Brandt.

Según avanzó TeamTalk, Erik Bretos había irrumpido con fuerza por el fichaje del jugador germano, quien busca destino después de terminar contrato con el Borussia Dortmund. El interés en el futbolista era extensible a clubes como el Leeds United, la Roma o el Galatasaray, entre otros. Finalmente, no jugará la próxima temporada en Anoeta.

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El Ajax hizo oficial a última hora de este viernes el fichaje de Julian Brandt, quien jugará en el conjunto holandés hasta el 30 de junio de 2029. Tras decir adiós a esta posibilidad, la dirección deportiva de la Real Sociedad tendrá que seguir peinando el mercado en busca de otra alternativa.

Primera derrota de la pretemporada

La Real Sociedad, en su peor encuentro de la pretemporada, encajó este viernes en Tarbes su primera derrota en esta preparación al perder por 2-1 ante el Toulouse, de la primera división francesa, en un encuentro deficiente de los donostiarras.

El conjunto txuri urdin estuvo poco fino en defensa y, producto de su debilidad, llegaó el gol de Vignolo, que no tardaría en equilibrar Carlos Soler con un soberbio tanto de libre directo desde el balcón del área para el empate.

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Una trenzada jugada del Toulousse en el descuento del primer tiempo, en el que la Real volvió a estar mejorable en defensa, permitió al conjunto francés culminar con un gol de calidad del argentino Santiago Hidalgo y lograr el 2-1.

El segundo tiempo estuvo carentes de oportunidades, ambos equipos se dedicaron a pelear el medio campo y estuvo más cerca el gol de los franceses que el de una Real que la tuvo en un remate de Barrenetxea.