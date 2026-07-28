Pablo Sánchez 28 JUL 2026 - 17:53h.

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Mientras la Real Sociedad se encuentra en Birmingham para su stage de pretemporada, la dirección deportiva sigue trabajando en las oficinas para acometer los pertinentes retoques de la plantilla. Los cambios se cocinan a fuego lento tanto en el apartado de fichajes como en el de salidas. Uno de los que acabará diciendo adiós antes o después al conjunto txuri urdin será Jon Karrikaburu, quien tiene cada vez más pretendientes en LALIGA HYPERMOTION.

Al conocido interés del Sporting de Gijón en su fichaje se suma ahora el Córdoba. Tal y como informa el periodista Ángel García, el conjunto califa se habría fijado en él ante la petición de Iván Ania de firmar un delantero. A Karrikaburu le queda un año de contrato por delante, pero el club no pondrá impedimentos a una salida al tratarse de un jugador que no cuenta para Pellegrino Matarazzo. El pasado curso lo pasó casi en blanco y él mismo desea encontrar nuevo destino donde tener minutos y protagonismo. La competencia en LALIGA HYPERMOTION crece a medida que avanza la ventana estival.

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Nuevo amistoso para los txuri urdin

La Real Sociedad disputará este martes su tercer encuentro de pretemporada con la intención de seguir invicta ante un rival de alto nivel como el Aston Vila, tras empatar con el Racing de Santander (1-1) en Zubieta y vencer al Wolverhampton (1-2) en Inglaterra.

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El conjunto de Birmingham fue cuarto la pasada temporada en la Premier y disputará la Liga de Campeones en la 2026-27. El partido ante el Aston Vila se disputa en el feudo del conjunto inglés que entrena Unai Emery y que tiene como director de fútbol a Roberto Olabe, hasta el año pasado en ese mismo puesto en el club donostiarra.

La Real ha dejado unas excelentes sensaciones en el primer encuentro de esta corta gira inglesa, con un triunfo convincente en casa del Wolverhampton, de la Championship inglesa (segunda división) (1-2), y goles de Orri Oskarsson y el joven Álex Lebarbier. El de este martes será el primero de los dos encuentros que afronta el equipo txuri urdin esta semana, ya que el viernes disputará en Francia ante el Toulousse otro partido de preparación.

Se espera que ante los galos sí estén disponibles Luka Sucic y Take Kubo, ahora desplazados a la concentración inglesa, pero todavía acumulando minutos de entrenamiento tras la disputa del Mundial