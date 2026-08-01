El motivo de la ausencia de Álex Remiro en el Toulouse-Real Sociedad

Joaquín Anduro 01 AGO 2026 - 13:56h.

Álex Remiro se quedó sin minutos en el choque ante el Toulouse

Unai Simón defiende a Álex Remiro y se pone en su lugar: "Me molestaría"

Compartir







La Real Sociedad cayó derrotada este viernes ante el Toulouse por 2-1 en un amistoso de pretemporada en un mal partido disputado sobre un tremendo patatal en Tarbes. Un choque en el que Pellegrino Matarazzo no le dio minutos a Álex Remiro aunque el motivo no está para nada vinculado a las dudas con su futuro ante los 11 meses que le quedan de contrato txuri urdin sin novedades en su renovación.

Según informa Noticias de Gipuzkoa, el de Cascante se quedó fuera de la convocatoria realista por simple decisión técnica para que todos los jugadores convocados al stage en Birmingham vayan repartiéndose minutos. El técnico estadounidense está rotando entre Unai Marrero, Aitor Fraga y el navarro, que disputó al completo el anterior compromiso de pretemporada con el 4-2 al Aston Villa.

PUEDE INTERESARTE A la Real Sociedad se le escapa un fichaje ideal y Erik Bretos tendrá que buscar otra alternativa en el mercado

Al igual que Sergio Gómez y Dani Díaz, Álex Remiro ni siquiera se vistió de corto en el 2-1 contra el Toulouse en el que Unai Marrero disputó los 90 minutos. Aitor Fraga se quedó en el banquillo sin jugar tal y como sucedió también con Jon Balda y Kazunari Kita.

A pesar de la ausencia de movimientos con su renovación, Erik Bretos explicaba así cómo está la situación en la portería: "El objetivo es que la primera plantilla cuente con dos muy buenos porteros y con Alex y con Unai siento que los tenemos. Mi intención es que ellos dos, junto a Aitor Fraga, formen la estructura de porteros del primer equipo de la Real la próxima temporada".

"Con Álex tengo una relación muy especial y cuento con él para la próxima temporada. Esa es mi intención. Tengo una comunicación muy fluida con Álex y sabe que contamos con él y yo sé que él es feliz aquí", finalizó el director deportivo en unas declaraciones de hace unas semanas.

La ficha técnica del Toulouse-Real Sociedad

2 - Toulouse: Restes; Tape, Nicolaisen, Koumbassa, Diallo; Cásseres, Donnum, Vossa; Hidalgo, Vignolo y Gboho. Jugaron además Russel Rowe, Francis, Amaaouch, Saka, Niflore, Siaka, Schmidt, Bakhouche, Methalie, Bique y Dardake.

PUEDE INTERESARTE Pellegrino Matarazzo decide en la Real Sociedad y alimenta dos salidas en el mercado

1 - Real Sociedad: Marrero; Rupérez, Pacheco, Zubeldia, Javi López; Carlos Soler, Agirre, Zakharyan; Lebarbier, Ochieng y Carrera. Jugaron también Beitia, Marchal, Aihen, Oskarsson, Fraga, Aramburu, Jon Martín, Aihen, Turrientes, Herrera; Barrenetxea y Sucic.

Goles: 1-0, min. 20: Vignolo 1-1, min. Carlos Soler. 2-1, min. 45+3: Hidalgo.

Incidencias: cuarto encuentro de pretemporada de la Real Sociedad disputado en el estadio Maurice Trélut de la localidad francesa de Tarbes ante 2.000 aficionados.