Celia Pérez 16 AGO 2026 - 14:27h.

El técnico pasó por rueda de prensa este domingo

Fernando Soriano da una pista del mercado del Deportivo y responde a Yeremay: "Lo estáis viendo"

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El Dépor afronta este lunes su inicio en la LALIGA EA Sports tras su ascenso ante el Elche. El cuadro herculino da las últimas pinceladas para una temporada soñada tras su ascenso y antes de ello ha decidido renovar a Antonio Hidalgo. Este pasado jueves el club hizo oficial el acuerdo con el técnico para ampliar su contrato hasta junio de 2028, aunque tiene un condicionante importante para el segundo año tal y como él mismo ha reconocido en rueda de prensa.

Con motivo de la previa del duelo ante el Elche, el técnico herculino ha comparecido ante los medios y se ha mostrado satisfecho con su renovación. "Estoy muy contento de poder anunciar mi continuidad con el Dépor. Es una fórmula de contrato muy parecida a cuando llegué. Hay que ganarse seguir en el Depor. Estoy muy agradecido al club. Gratitud inmensa a mis jugadores. Los que están ahora y los que estuvieron el año pasado. Sabiendo la dificultad de lo que viene por delante y prepararlo lo mejor posible. Esto ya arranca", comenzó respondiendo a la primera pregunta.

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Y más en concreto, al ser preguntado si el segundo año va vinculado a la permanencia en Primera, Antonio Hidalgo lo admite. "Sí, sí, viene vinculado a la permanencia", reconoció.

El técnico deportivista llegó la pasada temporada a Riazor procedente de la SD Huesca con el gran objetivo de devolver al equipo blanquiazul a la máxima categoría, un reto que celebraría el pasado mes de mayo, y que ahora está a punto de vivir de cerca. El Dépor se enfrenta a su regreso a Primera división en la que espera sea una temporada sin sufrimiento, marcando la permanencia como gran objetivo.

Antonio Hidalgo y el estado de Yeremay Hernández

"Aquí lo más importante es que él se encuentre bien. Si fuese el final de temporada podríamos arriesgar algo más... pero estamos a principios de temporada y tendremos que ir con pausa. Luego ya tomaremos una decisión. Es una lesión puñetera. Unos días te hace sentir que estás muy bien y otros que no. Estamos teniendo todo tipo de cuidados. Él nos lo va a ir marcando. Lo importante es que él vaya tolerando todo ese trabajo", apuntó sobre el estado de Yeremay.