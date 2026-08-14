El Deportivo admite su deseo por Adama Traoré y se aferra a un escenario por su fichaje

Ángel Cotán 14 AGO 2026 - 16:29h.

La operación cuenta con varias aristas

Seis operaciones más... como mínimo en el club herculino

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En la primera semana de agosto, el Deportivo de A Coruña fue relacionado con un nombre mediático. Un rumor más de las decenas que ha leído la parroquia herculina en este mercado de verano. Tras firmar a Pierre-Emerick Aubameyang, todo parecía posible para una dirección deportiva que está confeccionando un equipo que quiere mantenerse en LALIGA EA Sports. Y aunque las prioridad pasa por reforzar la defensa, lo cierto es que Adama Traoré puede ser la guinda del proyecto.

El Diario Sport fue el primero en relacionar al portentoso extremo español con el equipo coruñés. Criado en La Masía, el futbolista de L'Hospitalet de Llobregat no logró dar el salto al primer equipo y puso rumbo a la Premier League hace ya once años.

Aston Villa, Middlesbrough y Wolves le vieron crecer antes de regresar como cedido a Can Barça. Después probó fortuna en el Fulham y acabó en el West Ham. Tras una larga carrera en Inglaterra, Adama Traoré es agente libre y ahí quiere jugar sus cartas el Dépor.

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El Deportivo se aferra a un escenario para fichar a Adama Traoré

Este viernes, medios locales como Opinión A Coruña o DXT Campeón confirman el interés herculino en Adama Traoré. Fernando Soriano busca un cromo distinto que amplíe el abanico de opciones de Antonio Hidalgo en ataque y el extremo derecho es una de las opciones que gustan. Eso sí, la operación no es nada sencilla.

Aunque el internacional absoluto español llegaría a coste cero, su larga estancia en Inglaterra le ha brindado la posibilidad de gozar de una ficha alta. Además, tras más de una década en la Premier, Adama Traoré estaría esperando a un club inglés. Sin embargo, el Deportivo se aferra a un escenario.

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Cuadrar el alto salario del futbolista llegará después. Antes, Fernando Soriano debe aguardar por un fichaje mediático que solo llegaría a Riazor si no recibe ofertas desde la Premier League. A medida que transcurra el mercado, Adama deberá mirar otras opciones si no cuaja ningún interés en Inglaterra. Solo así, el Deportivo podrá aspirar al fichaje de un extremo que sigue teniendo cartel.