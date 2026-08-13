El Zaragoza se lanza por un fichaje defensivo con dos candidatos y una clara prioridad

Ángel Cotán 13 AGO 2026 - 23:03h.

Lalo Arantegui no pierde de vista al delantero

Los detalles de la salida de Adrián Liso

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El Real Zaragoza ultima su planificación deportiva con todos los focos apuntando al ansiado delantero centro. Tras avanzar considerablemente en la operación salida, Lalo Arantegui afronta esta tarea pendiente sin obviar otras posiciones que aún deben recibir refuerzos. De hecho, el director deportivo está avanzando por un fichaje en defensa.

Ingresos como el que llegan a las arcas blanquillas por la salida de Adrián Liso suponen un importante empujón al mercado veraniego zaragocista. Pese a este cambio económico, el Zaragoza sigue rastreando oportunidades estivales y encuentra a dos candidatos para reforzar el lateral derecho del equipo de Ibai Gómez.

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El Zaragoza tiene dos candidatos y una clara prioridad en defensa

Según avanza el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, el club aragonés sigue tratando de reforzar la línea defensiva. Actualmente, la dirección deportiva que comanda Lalo Arantegui maneja dos grandes candidaturas, aunque también han señalado a una de estas dos opciones como clara prioridad.

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El nombre que más gusta en el seno del Real Zaragoza lo encarna Rubén Iranzo. A sus 23 años, el canterano del Valencia CF busca más oportunidades lejos de casa y el club blanquillo le tienta desde hace semanas. No obstante, esta opción está bloqueada por un asunto de mercado.

La entidad ché pelea por la incorporación de Arnau Martínez y hasta que no cierre esta operación no permitirá salir a Rubén Iranzo. Por esta razón, y según amplía la citada fuente, el Zaragoza maneja el nombre de Álvaro Carrillo como opción 'B'.

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El defensa murciano, que puede ocupar todo el eje de la zaga y ambos laterales, también gusta en el club zaragocista. Su condición de agente libre tras finalizar su etapa en la SD Huesca invitan a lanzarse por un fichaje que Lalo Arantegui espera cerrar en los próximos días. Y todo ello sin obviar al nueve.