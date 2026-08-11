Celia Pérez 11 AGO 2026 - 17:04h.

El atacante llega en calidad de cedido con opción de compra obligatoria

El Zaragoza peina el mercado en busca de un fichaje concreto para facilitar una salida

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Tras un largo verano, Lalo Arantegui por fin ha conseguido dar salida a Adrián Liso del Real Zaragoza. Su continuidad en Primera RFEF era difícil de encajar y se le buscaba destino desde hace tiempo. No ha sido fácil porque en primera instancia al futbolista le hubiera gustado irse a un club de Primera división y en segunda, porque el club blanquillo tenía muy claro que no quería ceder en sus pretensiones económicas con el traspaso del jugador. En este escenario apareció el Mallorca, que ha convencido al futbolista y ha conseguido llegar a un acuerdo con el club aragonés para cerrar su fichaje.

Eso sí, las negociaciones no han sido fáciles y tras varios días de tira y afloja por fin se ha llegado al fin del 'culebrón Adrián Liso'. Tanto Última Hora Mallorca como El Periódico de Aragón dan por cerrada la operación. Ambos clubes han llegado a un acuerdo por la cifra de su traspaso, que al final se sitúa cercana a los tres millones de euros, guardándose el club blanquillo entre un 20% y un 30% de sus derechos. De esta forma, el atacante llega a la entidad isleña en calidad de cedido con una opción de compra obligatoria una vez finalice la temporada. Una vez finalizado el campeonato, el futbolista firmará un contrato para las cuatro próximas temporadas.

La salida de Jan Virgili del Mallorca ha servido para que los baleares den un paso al frente en las negociaciones. Su marcha provocó que el club bermellón comenzara a negociar por Adrián Liso. La venta en el club mallorquín, por los 12 millones de euros de su cláusula de rescisión, aunque solo 7,2 quedarán en la arcas bermellonas, dio la posibilidad de mirar de frente el fichaje de Adrián Liso.

El mes de agosto avanza y Lalo Arantegui ha conseguido dar carpetazo a uno de los grandes asuntos pendientes dentro de la dirección deportiva blanquilla.