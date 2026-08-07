La salida de Jan Virgili activa el plan del Mallorca por Adrián Liso con dos posibles fórmulas

Celia Pérez 07 AGO 2026 - 11:40h.

El club bermellón negocia con el Real Zaragoza por conseguir al futbolista este verano

Adrián Liso toma una decisión con el Zaragoza en pleno mercado de fichajes y Lalo Arantegui altera el plan inicial

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El Real Zaragoza sigue cogiendo ritmo esta pretemporada con una plantilla que está casi finiquitada. Lalo Arantegui está terminando de perfilar los últimos retoques con la salida de Adrián Liso marcada en rojo. El director deportivo sigue buscando dos refuerzos más sin perder de ojo a una operación salida en la que es clave la marcha del delantero, que tiene un buen número de pretendientes desde el inicio de verano aunque por el momento ningún interés ha llegado a concretarse.

Pues bien, ahora, según cuenta Juanmi Sánchez en Última Hora Mallorca, la salida de Jan Virgili ha provocado que el club bermellón comience a negociar por Adrián Liso. La venta en el club mallorquín, que se saldará por los 12 millones de euros de su cláusula de rescisión, aunque solo 7,2 quedarán en la arcas bermellonas, da la posibilidad de mirar de frente el fichaje de Adrián Liso.

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El Mallorca ya está en negociaciones con el Real Zaragoza para tratar de cerrar al atacante y sobre la mesa existen dos fórmulas: desde la cesión hasta la compra de una parte de sus derechos. A pesar de que en un principio el cuadro blanquillo se parapetó en una cifra de cinco millones de euros para dejarlo salir,, el club parece que estaría dispuesto a negociar por unos tres kilos conservando un porcentaje de los derechos del delantero.

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Por parte del jugador, su prioridad pasaba por seguir en Primera división, pero ninguna opción se ha concretado para continuar en la élite y ahora sí aceptaría su llegada al Mallorca en Segunda. Ahora sí aceptaría llegar a Son Moix, pero no a otro club de Segunda. El mes de agosto avanza y ahora todas las partes buscan un solución para cerrar una situación que comienza a ser urgente para todos con el inicio de competición a la vuelta de la esquina.