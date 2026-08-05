Alberto Cercós García 05 AGO 2026 - 10:51h.

El Mallorca quiere retener a Jan Virgili para que sea una referencia en Segunda División

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El futuro de Jan Virgili continúa sin resolverse y al extremo del Mallorca le ha aparecido ahora una alternativa que puede hacerle replantearse su continuidad en Son Moix: el interés del Ajax. Según informa Última Hora, el club neerlandés, dirigido en su parcela deportiva por Jordi Cruyff, busca alternativas para cubrir una eventual salida de Mika Godts, que negocia con el Paris Saint-Germain y apunta a convertirse en una de las operaciones importantes del mercado. La situación de Godts ha obligado al Ajax a mirar al mercado y Virgili encaja por juventud, desequilibrio y margen de crecimiento. No se trata, en cualquier caso, de una operación cerrada ni de una propuesta formal confirmada públicamente, pero sí de un escenario que añade incertidumbre a una carpeta que el Mallorca llevaba semanas intentando cerrar.

La importancia de retener al catalán se entiende mejor dentro del nuevo contexto bermellón. El Mallorca afronta su regreso a Segunda División y ha construido un proyecto con el ascenso como objetivo prioritario. La dirección deportiva ha realizado siete incorporaciones: Arnau Puigmal, Zito Luvumbo, Adrián Fuentes, Aboubaka Soumahoro, Álex Sala, Antoniu Roca y Arnau Tenas. Hay perfiles variados: Puigmal aporta experiencia en Primera y Segunda; Luvumbo, velocidad y desborde; Soumahoro refuerza el centro de la defensa; Sala ofrece alternativas en la medular; Roca llega cedido con opción de compra y Tenas, procedente del Villarreal, competirá por la portería.

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Jan Virgili, clave para Luis García

Ese esfuerzo por reconstruir la plantilla explica que Virgili sea considerado una pieza estratégica. El futbolista tiene contrato hasta 2030 y llegó procedente del Barcelona, que conserva un porcentaje de una futura venta. En su primera temporada en Primera disputó alrededor de 1.800 minutos, con dos goles y cuatro asistencias, cifras que, unidas a su capacidad para desequilibrar en banda, le convierten en uno de los activos con mayor proyección del Mallorca. Además, tras el descenso, su cláusula quedó reducida hasta los 12 millones de euros, aumentando el atractivo para otros clubes. El Mallorca, por ello, le ha puesto sobre la mesa una renovación mejorada, con unas condiciones económicas destinadas a situarle entre los futbolistas mejor pagados de Segunda División.

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La otra gran baza para convencer al jugador es Luis García. El entrenador quiere que Virgili sea uno de los referentes ofensivos de su proyecto y está participando activamente en el intento de convencerle. El técnico ya ha demostrado capacidad para influir en decisiones de este tipo: el Mallorca consiguió asegurar la continuidad de Martín Valjent y Pablo Torre, dos futbolistas que también tenían motivos para mirar hacia fuera tras el descenso. Ahora el objetivo es repetir la fórmula con Virgili. Luis García sabe que mantener al extremo supondría conservar talento diferencial para una categoría tan igualada como Segunda y, al mismo tiempo, enviar un mensaje de ambición. El Mallorca quiere regresar cuanto antes a Primera y considera que Jan debe formar parte de ese camino; el Ajax, sin embargo, introduce ahora una nueva variable que mantiene su futuro en el aire.