Alberto Cercós García 26 JUL 2026 - 14:06h.

El futuro de Jan Virgili sigue siendo una incógnita, pero Arnau Tenas lo tiene claro: quiere que se quede en el Mallorca

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Uno de los mayores culebrones del verano en el RCD Mallorca tiene que ver con el futuro de Jan Virgili. En el club balear quieren contar con su compromiso total de cara a la dura temporada que se viene en Segunda División. A fin de cuentas, el Mallorca fue quien apostó por él el año pasado y, ahora, es la entidad quien espera que el jugador devuelva la confianza. Con Pablo Ortells liderando el plano deportivo, y tras fichar ya hasta siete jugadores, el objetivo no es otro que convencer a Virgili. Hasta la fecha lo han intentando, con una oferta de renovación; sin embargo, es el jugador quien prefiere esperar a ver cómo se desarrolla el mercado durante el verano.

Pero no solo es el propio club quien está intentando convencer a Virgili. Arnau Tenas, el último fichaje del equipo bermellón, ya está metiendo presión a su amigo para que no dude en que este curso puede ser una pieza diferencial en la categoría y que, quedarse, es una opción válida. "Le he dicho 80 veces a Virgili que se quede en el Mallorca, pero hay cosas que tampoco dependen de mí. Lo que sí depende de mí es intentar que se quede porque aparte de ser un gran amigo mío es un gran jugador", reconoce el nuevo portero del Mallorca en declaraciones a periodistas mallorquines presentes en el 'stage' que el equipo está realizando en Marbella.

La pretemporada del Mallorca: dos partidos y dos victorias

Un 'stage' de varios días y con dos partidos amistosos programados. El primero de ellos disputado en tierras andaluzas se saldó con un contundente triunfo de los de Luis García: un 3-0 ante el Al-Fateh con doblete de Zito Luvumbo y otro tanto de Abdón Prats. Antes, aún en Palma, ganaron en un partido a puerta cerrada al filial balear por 4-1.

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La preparación del Mallorca para la temporada en Segunda seguirá su curso en Marbella, donde el próximo jueves disputará un nuevo encuentro contra el Al-Ittihad Jeddah Club. Tras ello, regresarán a la isla para preparar dos nuevos choques: ante el PSG de Luis Enrique y contra SV Elversberg. Todo para llegar a la primera jornada de Liga lo más preparados posibles.