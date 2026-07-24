El Mallorca pesca en el Espanyol por petición de Luis García: Antoniu Roca, el sexto en llegar

Alberto Cercós García 24 JUL 2026 - 10:25h.

A menos de un mes para que empiece la temporada en Segunda, el Mallorca cierra otro fichaje por petición de Luis García

Jan Virgili duda del Mallorca y prefiere esperar antes de garantizar su continuidad

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La planificación del RCD Mallorca sigue cogiendo un ritmo importante a menos de un mes de que la temporada en Segunda División empiece. Ya son cinco los fichajes oficiales que se han dado y en las próximas horas otro será oficial. Tras las llegadas de Adrián Fuentes, Zito Luvumbo, Aboubaka Soumahoro, Arnau Puigmal y Álex Sola, Antoniu Roca se convertirá en la sexta incorporación del equipo balear. Se trata de una petición expresa por parte de Luis García Fernández, que ya le tuvo en el RCD Espanyol. Roca, que ha tenido cierto protagonismo en las últimas temporada en Primera con el combinado perico, firmará una cesión con una opción de compra no obligatoria de 2 millones.

Mientras se cierra la salida de Samu Costa, se intenta convencer a Jan Virgili de quedarse en Segunda y se negocian los últimos flecos con Arnau Tenas, el Mallorca ya va cogiendo forma. Cuando Roca sea oficialmente jugador bermellón, la parcela de los extremos estará bien cubierta para Luis García. Sin embargo, seguirán faltando piezas realmente importantes en otros huecos del once: los laterales, un central y, sobre todo, otro delantero. Con mucho trabajo aún por hacer, Pablo Ortells da pasos adelante para hacer del Mallorca 26-27 un equipo ganador que luche por el ascenso.

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Antoniu Roca, ya en Palma

Este jueves por la noche, Antoniu Roca aterrizó en Palma para convertirse en el sexto fichaje del RCD Mallorca. Los compañeros de Radio Marca Baleares e IB3 estuvieron atentos a su llegada y rascaron las primeras declaraciones del catalán como futuro jugador bermellón. "Muy contento y muy ilusionado. Creo que es un sitio donde puedo crecer como jugador, así que con muchas ganas. A Luis García lo conozco del Espanyol, que me hizo debutar; sé cómo quiere jugar y eso me puede ayudar", comentaba el propio Roca.

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El catalán llega a la isla con la ilusión de tener esa regularidad que en el Espanyol no ha logrado encontrar. Sí ha disputado minutos en Primera esta última temporada, pero la realidad es que necesita minutos y qué mejor que ir a un sitio con Luis García pidiéndolo expresamente para la categoría.