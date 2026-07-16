Celia Pérez 16 JUL 2026 - 12:42h.

El centrocampista no cuenta para Terzic y busca una salida en el mercado

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El mercado de fichajes está en plena ebullición y uno de los nombres que está teniendo protagonismo en los últimos días es el de Mikel Vesga. El centrocampista está en la rampa de salida, de hecho ya entrena en solitario estos días, y todo apunta a que su nuevo destino será el RCD Mallorca. A pesar de haber contado con el interés del PAOK de Salónica, el conjunto griego acabó decantándose por Baptiste Santamaria, el equipo en el que desembarcará será el dirigido por Luis García.

El club bermellón busca para su nuevo proyecto en Segunda firmar un pivote con experiencia y ahí aparece el nombre de Mikel Vesga. El técnico considera que puede ser un pilar importante para su planificación para conseguir el ascenso y todo está atado para su llegada. Según avanza el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, la operación se podría dar por cerrada.

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De esta forma, el centrocampista saldría del Athletic Club a coste cero, aunque en Ibaigane se reservarían un tanto por ciento de una futura venta más una compensación económica de ascenso a Primera división del cuadro balear. Mikel Vesga ya se quedó fuera este miércoles de la convocatoria de Edin Terzic para el amistoso frente al CD Derio y todo apunta a que saldrá en los próximos días.

De esta forma, el Athletic consigue dar salida a un futbolista que no entraba en los planes de Terzic y que tal y como reconoció no pensaba ser un estorbo. "Lo he pensado mucho al no participar tanto, tengo contrato y viene un técnico nuevo, tampoco sé lo que quiere el Club de mi. Yo me encuentro bien para jugar y vendré preparado, quiero demostrar, pero no voy a estar aquí en el Athletic por estar, pero no me importa echarme a un lado aunque mi intención es venir a tope y veremos qué pasa", aseguraba en Onda Vasca antes de finalizar la pasada temporada.