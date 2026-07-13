Fran Fuentes 13 JUL 2026 - 13:16h.

El jefe de los servicios médicos, Josean Lekue, pasa revista en sala de prensa

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El Athletic Club ya ha arrancado la pretemporada de la mano de Edin Terzic. Tras una decepcionante campaña, el alemán llega para tratar de aportar una mirada diferente e intentar darle al equipo lo que, quizá, pudo haberle faltado el pasado curso. Sin embargo, en este arranque de la preparación, el entrenador zurigorri no va a poder contar con varios futbolistas. Desde los que disputaron el Mundial (Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams con España, e Iñaki Williams, aún de vacaciones, con Ghana) a los lesionados. Y es que hay tres jugadores que no se van a poder poner a las órdenes del técnico germano, al menos de momento. Se trata de Unai Egiluz, Andoni Gorosabel y Nico Serrano.

Sobre ellos ha hablado el jefe de los servicios médicos del Athletic, Josean Lekue, en sala de prensa: "Con respecto al estado de los jugadores, se encuentran en situación de baja en este momento los jugadores Unai Egiluz y Andoni Gorosabel", comienza explicando. "Como sabéis, Unai Egiluz fue sometido el día 6 de junio a una nueva cirugía en su rodilla, con objeto de reparar la rotura que sufrió en la plastia al final de la temporada pasada. La evolución del jugador está siendo la esperable, con total normalidad", afirma sobre el central.

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En el caso del lateral, su regreso está más cerca, pero tampoco está disponible: "Andoni Gorosabel sufrió una lesión en su aductor mediano del lado derecho en el periodo transitorio, es decir, durante las semanas que transcurren desde el final de la temporada hasta el comienzo de la pretemporada. Ha tenido una lesión relativamente moderada, lo pusimos en el parte y pensamos que en un par de semanas aproximadamente podrá estar trabajando con el equipo. Así todo va con normalidad", explica.

Por último, en cuanto a bajas, el Josean Lekue confirma que, aunque sea leve, Nico Serrano tampoco ha podido trabajar con normalidad este lunes: "Nico Serrano, que en el día de hoy va a mantenerse al margen del equipo debido a una sobrecarga en recto femoral", comenta. Por último, también quiso explicar la situación de uno de los que había lesionados de larga duración: Beñat Prados. "La temporada pasada estuvo toda la temporada en situación de baja por la cirugía de cruzado a la que fue sometido. Y él, en este momento, se encuentra en situación de disponible. Ahora mismo no sé si va a empezar a disputar los partidos desde el primero o el segundo, pero su situación es de disponibilidad", confirma.