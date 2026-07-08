Pablo Sánchez 08 JUL 2026 - 13:15h.

Edin Terzic resuelve la duda con los hermanos Williams en el Athletic: "Tuvimos una charla"

El miércoles de la próxima semana, primer amistoso frente al CD Derio

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El entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, ha dirigido este miércoles en Lezama su primer entrenamiento de campo en una sesión en la que ha contado con 29 futbolistas. Andoni Gorosabel, a quien se le detectó una lesión moderada en el aductor largo derecho el lunes en la primera jornada de reconocimientos médicos, ha sido la única baja de una sesión que ha comenzado en el exterior con la habitual sesión de fotos de inicio de la pretemporada.

Las principales novedades han sido los estrenos de Johaneko Louis-Jean, Iker Monreal y Elijah Gift, que junto a Mikel Santos y Selton Sánchez y Elijah Gift forman el grupo de cinco canteranos que van a comenzar la fase de preparación a las órdenes del técnico alemán.

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Agirrezabala, Padilla, Areso, Hugo Rincón, Yeray, Vivian, Paredes, Yuri, Boiro, Vesga, Ruiz de Galarreta, Rego, Prados, Jauregizar, Gerenabarrena, Sancet, Canales, Berenguer, Navarro, Serrano, Djaló, Guruzeta, Maroan e Izeta han completado el grupo en ese primer entrenamiento.

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Una sesión en la que en los primeros quince minutos abiertos a los medios de comunicación ha estado dirigida por el preparador físico, David Casamichana. Para esta primera semana de trabajo Terzic ha programado tres entrenamientos más antes de disfrutar el domingo de jornada de descanso.

Primer amistoso y salidas cercanas

El primer amistoso del Athletic será el miércoles de la próxima semana en el campo de La Florida, en Portugalete, frente al CD Derio, de Tercera RFEF. Además de la de Gorosabel, el técnico cuenta con las bajas de los mundialistas Iñaki Williams, ya de vacaciones tras la eliminación de Ghana, Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte y del lesionado Unai Egiluz, operado hace poco más de un mes de una grave lesión de rodilla.

Además, con permiso del club, no acuden a Lezama Unai Vencedor y Unai Gómez. En el caso de este último para últimar su traspaso al Udinese italiano, que podría cerrarse en las próximas horas.