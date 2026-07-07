Pablo Sánchez 07 JUL 2026 - 11:49h.

Edin Terzic señala a cuatro futbolistas y deja un caso de mercado abierto en el Athletic

Reforzaría la mediapunta del equipo amarillo en LALIGA HYPERMOTION

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Mientras el nuevo Athletic de Edin Terzic comienza a dar pasos en su pretemporada, el club continúa acometiendo tareas desde las oficinas de San Mamés. En los últimos días hay muchas operaciones centradas en aligerar plantilla, con el foco puesto en los chicos del filial. Ya son varios los que han salido desde que terminó la temporada y otra joya de Lezama podría hacerlo próximamente. Se trata de Ibon Sánchez.

Hace algo más de un mes, Javier Beltrán adelantó en As el interés del Cádiz en Ibon Sánchez, mediapunta del Bilbao Athletic que ha protagonizado una temporada sobresaliente entre el filial y el primer equipo. A sus 22 años, aún le falta un salto que dar para instalarse de lleno entre los grandes y un paso por LALIGA HYPERMOTION puede ser ideal para ello. Sin embargo, puede que la cesión caiga en saco roto a costa de otra alternativa. Se baraja la opción de un traspaso.

Este martes ha sido el compañero @JMCMerino6 el que da por cerrada la operación de un futbolista al que incluso se le ha podido ver ya por la Tacita de Plata para pasar el pertinente reconocimiento médico.

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Experiencia en Champions

Ibon Sánchez llega al Cádiz tras vivir una temporada de ensueño. Tras convertirse en uno de los jugadores más destacados del filial rojiblanco en Primera RFEF, el de Getxo logró debutar en Champions de la mano de Ernesto Valverde. Lo hizo ante el Borussia Dortmund en tierras germanas, una experiencia que jamás olvidará. El exentrenador athleticzale le dio entrada en el minuto 80 y pudo disfrutar de un rato que perdurará en su recuerdo, pese a que el resultado final fuera de 4-1 en contra. Ahora, Ibon tiene por delante una gran oportunidad para demostrar su fútbol en la categoría de plata y seguir dando pasos de gigante.