Javi Rayo 06 JUL 2026 - 09:10h.

Nico Williams habla del giro que ha dado a su vida para poder triunfar en el fútbol

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Nico Williams podría volver a tener minutos en el partido de esta noche ante Portugal después de salir lesionado en el encuentro ante Uruguay. El futbolista del Athletic lleva un año donde las lesiones han sido más protagonistas de lo que él hubiera deseado. En el documental 'Denominación de Origen', el extremo vasco ha desvelado que no todo ha sido un camino de rosas hasta llegarse a convertir en uno de los mejores futbolistas del mundo. El pequeño de los Williams afirma que ha tenido que cambiar sus hábitos de vida por completo.

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"El que me conoce sabe que yo siempre voy con una sonrisa por delante y esos meses (los de la lesión) estaba más apagado de lo normal. He llorado, he sufrido un montón pero ahora estoy recuperando mi esencia. Me he dado cuenta de que no tiene nada de malo pedir ayuda y, sobre todo, cuidar tu físico", desvela Nico Williams. Antes de llegar a esa conclusión, Nico pasó por una travesía oscura: "De locos ¡Vaya año! He aprendido mucho. Tenía hábitos muy malos para ser futbolista, tanto la dieta, la hora de irme a dormir... Pasaba mucho tiempo jugando a la play. Los entrenamientos después de entrenar, ahora los cuido mucho. Yo venía a Lezama, entrenaba y me iba a casa, y después toda la tarde con mis amigos o con mi novia. Ahora me lo tomo más en serio".

Nico Williams admite que ha pecado de 'novato' en estos primeros años de carrera deportiva: "Eres joven y te crees que puedes con todo. No es fácil, este año ha sido difícil. Mi novia me ha ayudado mucho. Mi madre, mi padre. Y mi hermano. Mis dos o tres amigos. Ahí te das cuenta de quién está en las malas y quién está sólo para ir a Ibiza. Son cosas de la vida que tienes que aprender y creo que ha sido el mejor momento para que me pase".