Las posibles alineaciones de España y Portugal para el Mundial 2026 con dudas en los onces

Joaquín Anduro 06 JUL 2026 - 06:55h.

Así podrían salir Luis de la Fuente y Roberto Martínez en Dallas

Luis de la Fuente responde al escándalo de EEUU y al duelo que preocupa del Portugal-España: "Es muy bueno"

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Uno de los grandes partidazos de los octavos de final del Mundial 2026 se juega este lunes en Dallas con el derbi ibérico entre España y Portugal con un puesto en juego en los cuartos. Un encuentro para el que Luis de la Fuente podría repetir por primera vez once titular en esta fase final y en el que Roberto Martínez tiene hasta tres posiciones en duda siempre con Cristiano Ronaldo en punta de ataque.

En la Selección Española, el técnico riojano parece haber dado ya con la tecla después de ir variando posiciones durante los encuentros de la primera fase. Unai Simón se mantiene en portería buscando ampliar aún más su registro como el portero con más minutos imbatido en la historia de los Mundiales por delante de una defensa que le ha ayudado a conseguir este récord y donde Pedro Porro se mantendría.

El extremeño brilló ante Austria, marcando incluso el segundo tanto del triunfo, y apunta a formar por delante de Marcos Llorente en el once de España con la tarea de frenar la velocidad de Rafael Leao, pese al carácter más defensivo del colchonero. En el eje de la zaga siguen Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, instalado este entre los mejores centrales del torneo, y Marc Cucurella jugará por la banda izquierda.

En el centro del campo, con Rodri y Pedri inamovibles, Dani Olmo se perfila como mediapunta aunque la tremenda batalla por el balón en el centro del campo que propondrá Portugal podría provocar una novedad. Fabián Ruiz podría recuperar su posición en la medular desplazando a Olmo a la banda zurda y sacando del once a Álex Baena, aunque el rojiblanco sigue siendo favorito para ocupar una plaza en el once en un ataque en el que nadie duda de la presencia de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

Nico Williams se ha ejercitado este domingo con el grupo y no estará disponible para jugar de inicio, aunque no se descarta que tenga minutos si España así lo necesita. Los que sí podrán estar seguro son Yeremy Pino, ya recuperado de la hombro sufrida ante Uruguay y Víctor Muñoz, que podría tener sus primeros minutos en el Mundial.

Roberto Martínez, con varias dudas en el once de Portugal

Más dudas hay en el once de Portugal después de que As Quinas no hayan logrado encontrar durante todo el torneo el gran fútbol con el que lograron vencer a España en la tanda de penaltis de la final de la Nations League 2025. El que estará seguro es Cristiano Ronaldo, que marcó ante Croacia al fin su primer gol en un partido de eliminatorias de un Mundial en su sexta participación y no quiere pensar aún en decir adiós al gran torneo de selecciones.

Con Diogo Costa en portería, en defensa podría entrar Nélson Semedo después de las lagunas defensivas habituales de Joao Cancelo que también se han visto durante este torneo, formando junto a Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes. En la medular, Joao Neves, Vitinha y Bruno Fernandes parten como favoritos con la alternativa de Rúben Neves por el primero para darle más físico al centro del campo.

Esto si Roberto Martínez apuesta por que Portugal frene a España sin balón, porque si lo quiere hacer con la pelota, Bernardo Silva podría entrar también en el once dejando en el banquillo a Pedro Neto. Rafael Leao seguirá por la izquierda después de sus buenas sensaciones en dieciseisavos y Cristiano Ronaldo será, como no podía ser de otra forma, la referencia arriba.