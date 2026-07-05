Mati Prats confía en la mejoría de España y lanza un palo al resto de selecciones

Alberto Cercós García 05 JUL 2026 - 15:53h.

Mati Prats hace un repaso de las grandes selecciones, da un palo a Francia y confía en España

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Mati Prats tiene bien claro que las grandes selecciones, las favoritas para ganar este Mundial, están sufriendo más de lo esperado. Alemania y Países Bajos son el claro ejemplo al estar ya eliminadas; pero otras como Argentina, Brasil y Francia, también. Para el periodista de ElDesmarque, todas estas están yendo de más a menos. Francia sufrió de lo lindo ante Paraguay; qué decir de Argentina contra Cabo Verde, y toca ver qué hace Brasil esta noche ante Noruega. Lo que Prats tiene claro es la confianza en España. "Quizás fuimos demasiado duros con ellos tras el pinchazo en su debut", dice. Y esa es la verdad. Porque tras el 0-0 ante Cabo Verde, el rendimiento de España ha ido a más. Mañana, contra Portugal, la Selección tiene la oportunidad de demostrar que quieren ir a por el Mundial. "Lo bueno es que estamos yendo de menos a más", zanja.