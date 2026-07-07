El mercado presiona a Urko Izeta y el Athletic se abre a un cambio: el plan de Edin Terzic

Ángel Cotán 07 JUL 2026 - 09:03h.

El club rojiblanco tenía una idea inicial, pero se flexibiliza

El Athletic confirma a 30 jugadores: las cuatro excepciones

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El Athletic Club arrancó su particular pretemporada con treinta futbolistas, alguna visita inesperada y una mala noticia entre tanta sonrisa. Edin Terzic lideró su primera sesión de entrenamiento con la lesión de Andoni Gorosabel como nota negativa. El técnico pudo ver acción por primera vez a un nutrido grupo de jugadores entre los que se encontraba Urko Izeta.

El delantero centro acapara muchos focos tras ser uno de los primeros señalados por el técnico alemán. En el pasado mes de mayo, los compañeros de Onda Vasca avanzaban la decisión rojiblanca de poner en el mercado al futbolista de Aia.

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Pese a sus ganas de reivindicarse tras no contar para Ernesto Valverde, el ariete recibía un nuevo golpe. Esto no cambio la mentalidad de un Urko Izeta que sueña con triunfar en San Mamés y ahora, con la pretemporada iniciándose, el club se abre a un cambio.

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El mercado presiona a Urko Izeta y el Athletic se abre a un cambio

Tal y como informa el Diario AS, la situación del atacante parece haberse flexibilizado mientras el mercado de fichajes presiona. El último equipo en sumarse al interés por la contratación del delantero rojiblanco ha sido el Cádiz CF, engordando así la amplia lista de conjuntos de LALIGA Hypermotion que piensan en él.

Según la citada fuente, el Athletic no vería con malos ojos repetir la fórmula Unai Gómez con el ariete, pero ahora hay una pequeña esperanza para Urko Izeta. La salida del atacante puede sufrir un giro, pues dependerá de las necesidades de Edin Terzic.

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Ante un mercado tan reducido, el preparador alemán podría cambiar su decisión inicial con Izeta, la cual parecía inamovible hace un mes. El cambio no está confirmado, pero el delantero centro ya sabe que hay partido y la pelota está en su tejado. Una buena pretemporada puede brindarle la oportunidad que tanto desea.