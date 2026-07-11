Urko Izeta se decide por el Cádiz, que anuncia dos fichajes de una tacada

Joaquín Anduro 11 JUL 2026 - 18:58h.

Urko Izeta y Antoñito Cordero jugarán en el Cádiz

Los detalles de la operación con Urko Izeta: la cantidad que pone el Cádiz, la postura del Athletic y la entrada del Mallorca

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El Cádiz sigue sumando nombres para su plantilla dentro de un mercado de fichajes en el que se ha convertido en uno de los grandes animadores de LALIGA HYPERMOTION y, este sábado, ha anunciado dos incorporaciones de una tacada. El conjunto amarillo ha cerrado las llegadas de Urko Izeta, que llega traspasado desde el Athletic, y de Antoñito Cordero, que jugará una temporada más de amarillo a préstamo por el Newcastle.

Urko Izeta se había convertido en uno de los hombres más deseados de Segunda División después de no haber tenido muchas oportunidades en el primer equipo del Athletic con Ernesto Valverde durante la 25/26. La llegada de Edin Terzic al banquillo de San Mamés no cambió su rol y el club bilbaíno ha decidido traspasarle con varios clubes detrás de sus servicios.

El Cádiz se ha adelantado a otros equipos como el Mallorca consiguiendo su presencia para el ataque de Imanol Idiakez y buscará repetir sus números con el Mirandés de la 24/25, en la que anotó 15 goles camino de la final del play off. Firma hasta 2031 con el cuadro de la tacita de plata por un traspaso que se rumoreaba que podría estar en torno a los 1,5 millones de euros con la única comunicación oficial por parte del club bilbaíno de una cantidad fija por la transferencia" y además "se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y derecho de tanteo.

La otra reciente incorporación cadista es la de Antoñito Cordero, tras renovar su cesión desde el Newcastle por una temporada más. El futbolista jerezano llegó en invierno al conjunto de su provincia y anotó tres tantos, incluyendo uno decisivo ante el para firmar una salvación que se complicó más de lo previsto.

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El comunicado del Cádiz con el fichaje de Urko Izeta

El Cádiz Club de Fútbol y el Athletic Club han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Urko Izeta.

Nacido en la localidad guipuzcoana de Aia (29/09/1999) se formó en CD Vitoria, Arenas de Getxo y Amorebieta, antes de llegar al filial del Athletic Club en 2023. Su capacidad goleadora destacó la siguiente temporada anotando 22 goles en Segunda Federación y una campaña después, cedido en Segunda en el Mirandés, logró anotar 15 goles.

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La pasada temporada formó parte del primer equipo del Athletic Club donde disputó 16 partidos anotando un gol.

Urko será cadista las próximas cinco temporadas.

Así anunció el Cádiz una nueva cesión de Antoñito Cordero

El Cádiz Club de Fútbol y Newcastle United han alcanzado un acuerdo para la cesión de Antoñito Cordero para la temporada 26/27.

Nacido en Jerez de la Frontera (14/11/2006) se formó en la cantera del Málaga CF antes de llegar al conjunto inglés. La pasada temporada estuvo cedido en el KVC Westerlo y el Cádiz Club de Fútbol, donde llegó en el mercado invernal. De amarillo disputó 23 partidos anotando 3 goles decisivos.

El jugador ya ha pasado reconocimiento médico y se incorporará este sábado a los entrenamientos a las órdenes de Imanol Idiakez.