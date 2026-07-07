Celia Pérez 07 JUL 2026 - 23:35h.

El ariete repetirá cesión en el cuadro cadista

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El Cádiz se encuentra en plena remodelación. Son días movidos en las oficinas amarillas, que no paran de anunciar fichajes. A los cuatro nombres de este fin de semana, este lunes se unió Javi Castro procedente del Racing de Santander y ahora es Antoñito Cordero el que apunta a ser el siguiente anuncio de la entidad cadista. El delantero del Newcastle está muy cerca de volver al Nuevo Mirandilla.

Tal y como cuenta Fabrizio Romano, el Cádiz ha conseguido cerrar un nuevo acuerdo para la cesión de Antonio Cordero hasta final de la próxima temporada. El cuadro inglés acaba de dar luz verde al movimiento y el ariete regresará al equipo donde aterrizó el pasado mercado invernal.

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De esta forma, Antoñito Cordero regresará al Cádiz para tener los minutos que la campaña pasada le estaba costando tener en el cuadro inglés. Desde su llegada en enero, el delantero disputó un total de 21 encuentros en LALIGA Hypermotion, siendo titular en 16 y anotando tres goles. A pesar de que no comenzó todo lo bien que se esperaba su etapa en el cuadro amarillo, a final de temporada, de la mano de Imanol Idiakez consiguió despuntar. Ahora, el futbolista tiene ante sí una nueva oportunidad para volver a demostrar su mejor fútbol junto al Cádiz.

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Cinco fichajes en dos días

El Cádiz anunció este domingo la incorporación de cuatro jugadores, el ucraniano Vladyslav Kopotun, el comorense Kenan Toibibou y los españoles Beñat de Jesús y Jokin Ezkieta, primeros fichajes para la próxima temporada. A ellos se unió este lunes Javi Castro, poniendo así fin a su etapa en Santander después de dos temporadas.

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En este tiempo, Castro ha disputado 77 encuentros oficiales con el Racing, 71 en LaLiga Hypermotion y seis en la Copa del Rey, firmado cinco tantos y dos asistencias.