Joaquín Anduro 28 JUN 2026 - 18:39h.

El Real Valladolid vence en la pelea por el fichaje de Chacón

Luis Chacón expresa su deseo de futuro con multitud de equipos tras su fichaje: "Lo mejor que me podría pasar"

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El RC Deportivo de A Coruña sigue trabajando en dejar lista la plantilla del regreso a LALIGA EA Sports y sigue adelantando las salidas para abrir huecos a nuevas llegadas. Entre los jugadores que se despiden está Luis Chacón, que seguirá en LALIGA HYPERMOTION tras haber dejado buenas sensaciones en la Cultural Leonesa y se marchará traspasado al Real Valladolid.

Tal y como informa La Opinión de A Coruña, el futbolista de Pontedeume firmará por el conjunto pucelano, que se adelanta a clubes como el Cádiz, el Sporting de Gijón o el Leganés que también suspiraban por sus servicios. El atacante gallego firmará por seis temporadas y la entidad blanquivioleta pagará una cantidad a los coruñeses ante los dos años de contrato que le quedaban en Riazor.

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Luis Chacón brilla con la Cultural Leonesa sin casi jugar con el Dépor

La gran campaña 23/24 de Luis Chacón con el Arenteiro le abrió las puertas del Deportivo, que consiguió su incorporación como agente libre el verano siguiente. Tras disputar apenas un encuentro en Segunda, el cuadro herculino le cedió a la Cultural Leonesa, donde fue clave para el ascenso de la Cultu a LALIGA HYPERMOTION con 12 goles y cinco asistencias en Primera RFEF.

Esto llevó a los leoneses a solicitar de nuevo su préstamo el pasado verano y el coruñés se marchó de nuevo al Reino de León, ya en la división de plata. El atacante no notó el salto de categoría y fue de nuevo una de las estrellas del equipo leonés con ocho dianas y tres pases de gol a pesar del descenso de su equipo de nuevo a Primera RFEF.

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La gran cantidad de futbolistas de ataque en la plantilla del Dépor y el paso a la Primera División cerraron las puertas de Luis Chacón y ahí surgieron numerosos intereses desde Segunda División por el futbolista de 26 años. Finalmente ha sido el Real Valladolid el vencedor en la pugna y el equipo dirigido por Fran Escribá suma un nuevo nombre a su proyecto.