Nuevo equipos de Segunda tendrán un nuevo entrenador

Sorpresa con el nuevo entrenador del Girona FC: es oficial

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No hay competición más complicada para un entrenador que LaLiga Hypermotion. Durante el pasado curso se produjeron un total de 17 destituciones, un dato que evidencia la complejidad de un torneo de máxima igualdad en el que rara vez se cumplen los pronósticos, tanto por arriba como por abajo.

De cara a la próxima temporada, sólo cinco clubes mantendrán el mismo entrenador que tenían hace un año: Ansotegi en el Sanse, Pacheta en el Granada, Alberto González en el Albacete, José Juan Romero en el Ceuta e Iván Ania en el Córdoba. Además, hay otros cuatro que llegaron a lo largo del curso y también continuarán en el banquillo: Idiakez en el Cádiz, Escribá en el Valladolid, Carles Manso en el Andorra y Pablo Hernández en el Castellón.

En total, hay seis equipos que cambiarán de técnico, cifra que aumenta a nueve si contamos con los recién descendidos, con un baile de banquillos importante en las últimas horas. El Sporting ha apostado por Nicolás Larcamón, el Leganés por Rubén Albés, el Éibar por Jokin Arambarri y el Burgos por Sergio Francisco. Y aquí empieza el baile: Luis García ha cambiado de isla para firmar por el Mallorca tras la espantada de Demichelis, por lo que Las Palmas ha apostado por Rubén de la Barrera. En el grupo de descendidos, el Real Oviedo apostó por Julián Calero y el Girona, sorprendemente, ha decidido ascender del filial a Quique Álvarez.

El Almería busca nuevo entrenador: García Pimienta, favorito

Así pues, sólo queda un banquillo en el aire de cara al próximo curso en la categoría de plata: el UD Almería. Con el presupuesto más alto de la competición y tras quedarse sin ascenso en el último partido, Rubi no seguirá al frente del equipo andaluz, que busca una reestructuración importante de cara a la confección de la nueva plantilla.

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Se esperan salidas importantes para recuperar el dinero invertido en los dos últimos años, que no se ha traducido en resultados en forma de ascenso. Pero antes, deben elegir un entrenador. Y según informa Diario de Almería, el club ya se ha reunido con los representantes de Francisco Xavier García Pimienta, que se postula como el gran favorito para tomar las riendas del equipo.