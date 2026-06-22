Sorpresa con el nuevo entrenador del Girona FC: es oficial

Quique Álvarez sustituye a Míchel en el banquillo

Los cuatro árbitros señalados por la RFEF que descienden a Segunda

Compartir







El Girona FC ya tiene nuevo entrenador. Un mes después de descender de manera trágica a Segunda División en la última jornada y de confirmarse la salida de Míchel Sánchez, y tras un largo casting con varios candidatos a sucederle en el banquillo, el club ha decidido apostar finalmente por Quique Álvarez, que llega procedente del filial y firma por un sólo año, hasta 2027.

"Quique Álvarez será el nuevo entrenador del Girona FC para esta temporada. El club apuesta por la promoción interna y da continuidad al proyecto deportivo, confiando la dirección del primer equipo a un técnico de la casa y con un profundo conocimiento de su estructura. Procedente del Girona FC B, Quique Álvarez, que firma por una temporada, da el paso del filial al primer equipo después de dos temporadas de gran rendimiento", ha anunciado la entidad.

PUEDE INTERESARTE Varapalo para el Real Oviedo en el mercado de fichajes: se intensifica otra operación

Quién es Quique Álvarez, el nuevo entrenador del Girona

Cabe recordar que Míchel anunció su salida del cuadro catalán después de confirmarse la pérdida de categoría. El madrileño llegó a Montilivi en verano de 2021 cuando el equipo aún militaba en Segunda. Desde entonces, firmó un ascenso y, sobre todo, un histórico tercer puesto que le permitió jugar la Champions League en el curso 2024/2025.

Ahora el Girona apuesta por el 'ascenso' de Quique Álvarez, que llega procedente de un filial con el que consiguió ascender a Segunda RFEF hace un par de años, afianzando al equipo en la cuarta categoría del fútbol español.

"Unos resultados que ponen en valor su capacidad para desarrollar talento y competir con exigencia, así como su conocimiento del fútbol base del Girona FC, uno de los pilares del club", define la entidad en su comunicado, recordando una experiencia en los banquillos que arrancó en 2009 en la cantera del Barça y tras pasar por cuerpos técnicos de clubes como el Villarreal, el Alavés o el Levante.