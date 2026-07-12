La charla de Luis de la Fuente con Unai Simón con cariño y risas tras las dudas ante Bélgica

Joaquín Anduro 12 JUL 2026 - 19:17h.

Luis de la Fuente ha dejado una bonita imagen con Unai Simón en el entrenamiento

Unai Simón cierra su récord en los Mundiales y deja un par de sustos que evitaron Rodri y Laporte

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La Selección Española ya prepara en Dallas el duelo ante Francia de semifinales del Mundial 2026 en busca de la segunda final de su historia tras haber superado a Bélgica por 2-1 en cuartos con otro tanto salvador de Mikel Merino. Un choque en el que Unai Simón vio frenada su racha de imbatibilidad en los Mundiales, dejándola en 649 minutos, dejando algunas dudas en sus salidas que le pudieron costar un susto a España. Un capítulo del que quiere pasar página cuanto antes Luis de la Fuente, tal y como ha demostrado en el vídeo de la parte superior de la noticia donde, tras abrazar primero a David Raya, se acercó a Unai Simón con una charla entre risas en la que le demostró su cariño y confianza.