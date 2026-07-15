Primera convocatoria Edin Terzic en pretemporada sin los internacionales ni otros cinco jugadores

Celia Pérez 15 JUL 2026 - 13:06h.

Se medirá al CD Derio esta tarde en Portugalete

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El Athletic Club sigue adelante con su pretemporada. Tras unos primeros días para coger ritmo y con Edin Terzic ya al mando, el equipo afrontará el que será su primer test veraniego. Lo hará frente al CD Derio, este mismo miércoles en La Florida (Portugalete), a partir de las 19.30 horas, y podrás seguir en directo en la recién estrenada plataforma audiovisual de streaming Athletic Play, tal y como informa el club.

Para la cita, el técnico alemán ha decidido convocar 24 jugadores, entre los que no están los internacionales y tampoco Julen Agirrezabala, Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Mikel Vesga y Nico Serrano.

Convocatoria de Edin Terzic en el Athletic

Padilla, Santos, Paredes, Yeray, Berenguer, O. Sancet, Guruzeta, Areso, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Maroan, Robert Navarro, Prados, Peio Canales, Gerenabarrena, Rego, Johaneko, H. Rincón, Gift, Selton, Monreal y Djaló.