Alberto Cercós García 18 JUL 2026 - 19:15h.

Poco a poco la plantilla del Mallorca para Segunda División va cogiendo forma

Luis García pide a Arnau Tenas para la portería del Mallorca y ya hay negociación en curso

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El RCD Mallorca va perfilando su plantilla de cara a una dura temporada en Segunda División. Hasta la fecha, lo ha hecho con únicamente cuatro fichajes; sin embargo, en las últimas horas, diferentes decisiones provocan que el optimismo en el mallorquinismo sea más alto. Cuando el Mallorca consumó su descenso tras estar cinco temporadas en Primera, la desbandada que se esperaba hizo acto de presencia. Nombres importantes del club como Pablo Maffeo o Vedat Muriqi tardaron muy poco en hacer las maletas; otros como Leo Román tampoco perdió su oportunidad de dejar el club para seguir en Primera y, por último, estaban los que dudaban en qué hacer. En esa lista quedaban nombres como Antonio Raíllo, Jan Virgili, Martin Valjent o Pablo Torre. De ellos, dos ya se han decidido.

Con Luis García Fernández ejerciendo como entrenador del Mallorca, el primero al que convenció fue a Torre. El cántabro tenía una cláusula para salir cedido a un Primera, pero finalmente seguirá en la entidad balear pese al descenso. No es ni un fichaje; tampoco una renovación como tal, pero la afición lo celebró por todo lo alto. A fin de cuentas, Pablo Torre tiene calidad de sobra para ser una referencia en la categoría junto con Manu Morlanes o Sergi Darder. Y este mismo sábado, el Mallorca ha confirmado que Valjent seguirá los pasos de Torre: el central y capitán eslovaco jugará otra vez en Segunda con el club balear pese a tener propuestas de Primera, como la del Celta de Vigo. Otra noticia de un calado importante, ya que Valjent tiene nivel de sobra para ser uno de defensas de referencia en el equipo y en la categoría.

Jan Virgili, sin ofertas para salir

El trabajo en los despachos de Son Moix sigue su curso. Tras convencer a Martin Valjent y a Pablo Torre de que seguir en la isla puede ser muy importante para ellos, la confección de la plantilla coge carrerilla. Mientras los fichajes de Álex Sala y Arnau Tenas terminan de cerrarse, Luis García y Pablo Ortells intentan que Jan Virgili sea uno de los nombres a destacar la próxima temporada.

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Jan Virgili tuvo, el curso pasado, momentos de estrella mundial. Incluso se abrió el debate de si Luis de la Fuente debía contar con él para la selección absoluta. Sin embargo, su segunda mitad de temporada fue muy mala. Siempre partiendo desde el banquillo y siendo poco resolutivo de cara a portería, Virgili confirmaba que aún tenía mucho trabajo por delante para ser el jugador que parece que será.

Sin ofertas encima de la mesa, como asegura el periodista Juanmi Sánchez, que se quede en el Mallorca empieza a ser una opción. Un contexto en el que Ortells debe estar trabajando para que el extremo catalán vea en estar una temporada en Segunda como una oportunidad única para dar un paso adelante. De aceptar, Virgili se convertiría en uno de los jugadores con más calidad y talento de Segunda División. Sería uno de los líderes del Mallorca y lucharía desde el minuto uno por devolver al club a Primera División. Si la Dirección Deportiva logra convencerle, el equipo de Luis García se aseguraría un jugador diferencial.