Alberto Cercós García 17 JUL 2026 - 13:54h.

Pablo Torre no se moverá de Mallorca y jugará en el conjunto bermellón aún estando en Segunda División

Una apuesta de futuro condiciona la decisión del Barcelona sobre Jan Virgili: un fichaje y diversos escenarios

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No es ni un fichaje, ni una renovación; pero se siente como una de las noticias más importantes de este mercado de fichajes en clave RCD Mallorca. Eran muchos los rumores sobre qué iba a pasar con Pablo Torre tras el descenso del equipo balear a Segunda División. El centrocampista cántabro recaló en la isla tras encadenar varias temporadas en el FC Barcelona sin mucho éxito y regularidad. Pese a que en Son Moix tardó lo suyo en mostrar su mejor versión, fue clave para que las aspiraciones de permanencia el curso pasado estuvieran más presentes que nunca. A fin de cuentas, Martín Demichelis supo sacar de Torre el máximo jugo posible. Algo que Luis García, ahora al frente del equipo, quería replicar.

Las dudas sobre su futuro eran claras. Y es que el nivel de Pablo Torre es altísimo. Aunque no haya disfrutado como esperaba del Mallorca en Primera, el cántabro tiene clase de sobra. Es por ello que, tras el descenso, su nombre estaba en la lista de dudas y varios equipos estaban muy pendientes de su decisión. Nadie sabía que iba a pasar con él, pero Luis García lo quería en su equipo. "Pablo es un jugador que dentro de mi estilo de juego es clave, porque trataremos de ser un equipo que juegue en espacios interiores, y creo que si conseguimos entre todos que esté con nosotros, se divertirá. Puede ser un año para que Pablo la rompa", explicaba el técnico bermellón en la rueda de prensa de su presentación hace pocos días. Un mensaje que claramente caló en Torre.

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Pablo Torre seguirá en el Mallorca

Mediante un vídeo de escasos segundos, el Mallorca ha confirmado que Pablo Torre no se moverá de Son Moix. "Aquí estaré", llega a decir el propio jugador. Todo, en un guion más que trabajado y donde el club intenta hacer un símil con las renovaciones de los socios del equipo. Torre, como un seguidor más, ha renovado su compromiso -no a nivel contractual- con la entidad y ha confirmado que no abandonará el barco en el momento más delicado de la historia reciente del club.

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Con Torre confirmado y con otros nombres como Manu Morlanes o Sergi Darder implicados desde el minuto uno, el Mallorca de Luis García se plantará en esta temporada con un envidiable centro del campo. Si a ellos se les suma la más que inminente llegada de Álex Sola y la presencia del renovado Jan Salas... Muchos equipos de la categoría querrían una zona del campo tan bien cubierta como el Mallorca.