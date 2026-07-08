Alberto Cercós García 08 JUL 2026 - 10:56h.

El Mallorca presentó a Luis García como su nuevo entrenador y no dudó en hablar de nombres propios

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El RCD Mallorca empieza una nueva temporada con el claro objetivo de volver cuanto antes a Primera División. Tras el mazazo de descender, la entidad bermellona trabaja para recobrar la esperanza en un proyecto donde las máximas estrellas ya han partido. Leo Román, Pablo Maffeo y Vedat Muriqi han sido algunas ventas importantes para las arcas del club; sin embargo, se esperan más. Johan Mojica y Samu Costa podrían ser los siguientes en hacer las maletas, así como Jan Virgili o Pablo Torre. Con Luis García ya en el banquillo -tras la huida de Martín Demichelis-, el Mallorca empieza una nueva era.

Luis García mandó un mensaje claro durante su presentación este pasado martes: la categoría es muy complicada y necesita que la afición esté con el equipo desde el minuto uno. El técnico catalán rozó el ascenso el curso pasado con Las Palmas, y en ese sentido valora positivamente la experiencia que ya tiene en la categoría. "Está claro el objetivo, pero no va a ser fácil. Será difícil. Necesitamos de todo el mundo, cuanta más gente mucho mejor. Lo que garantizo es que trabajaremos sin límites, con una exigencia grande a nivel de jugadores y personal. Vamos a trabajar mucho para ilusionar a la gente, así estaremos más cerca del objetivo. Queda mucho trabajo por construir", expresaba en rueda de prensa.

El mensaje de Luis García para convencer a Pablo Torre

Una de las tareas que tiene Luis García es convencer a algún jugador que duda sobre su futuro. Nombres como Antonio Raíllo, Martín Valjent o los mencionados Torre y Virgili. Son jugadores que marcarían la diferencia en Segunda División. Sin embargo, la continuidad de ellos está en el aire. Pese a que ya han pasado el reconocimiento médico y hoy mismo se han puesto las botas para empezar la pretemporada con el Mallorca, queda aún mucho mercado por delante.

En el caso de Pablo Torre, Luis García lo tiene claro: le quiere en el equipo. El cántabro cogió mucho protagonismo e importancia cuando Demichelis intentó salvar al equipo del descenso. Torre demostró tener los galones necesarios para dar un paso adelante. Y eso, a Luis García, le atrae. Tanto es así que durante su presentación intentó convencerle. "Pablo es un jugador que dentro de mi estilo de juego es clave, porque trataremos de ser un equipo que juegue en espacios interiores, y creo que si conseguimos entre todos que esté con nosotros, se divertirá. Puede ser un año para que Pablo la rompa", explicaba sin tapujos Luis García.