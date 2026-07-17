Alberto Cercós García 17 JUL 2026 - 11:58h.

El Mallorca coge ritmo en cuanto a fichajes y encamina dos llegadas más: Arnau Tenas y Alex Sola, al caer

Continúa la desbandada en el Girona: 7 millones, fichaje cerrado y adiós a LALIGA

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A menos de un mes para que la Segunda División empiece, el RCD Mallorca coge carrerilla en la confección de su plantilla. Tras una gran desbandada en el vestuario bermellón, una nueva 'era' está empezando en Son Moix. Los Leo Román, Pablo Maffeo o Vedat Muriqi ya son historia y, con los bolsillos llenos, la entidad balear continúa con la reconstrucción para volver cuanto antes a Primera División. El descenso fue un varapalo inesperado, pero con el paso de las semanas el golpe ya está más que asumido: Luis García lidera desde el banquillo está nueva etapa y ya hay hasta cuatro fichajes confirmados. Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Aboubaka Soumahoro y Zito Luvumbo son las 'caras' nuevas en estas semanas. Todos ellos ya están entrenando con nombres importantes que, al menos por ahora, siguen en la isla como Martin Valjent, Jan Virgili, Pablo Torre o Sergi Darder. Y a esta lista de jugadores pronto tocará sumar a Álex Sala y Arnau Tenas.

El último nombre en salir relacionado con el Mallorca es el de Álex Sala. Todo apunta a que el centrocampista catalán se convertirá en el quinto fichaje de Pablo Ortells para esta nueva temporada. Avanza Di Marzio que la operación con el Lecce está muy encaminada y que la fórmula del fichaje sería de una cesión con opción de compra. Dicha información la amplía Última Hora, y es que el Mallorca ve en Sala el recambio perfecto para Omar Mascarell. El centrocampista tinerfeño fue de lo mejorcito el pasado curso pese al descenso, y su no renovación hizo que Ortells se pusiera manos a la obra. A fin de cuentas, el centro del campo del Mallorca puede vivir un cambio radical: ya no solo es el adiós del mencionado Mascarell, sino que raro sería que Samu Costa siguiera en la isla. Con Sala serían ya cinco los fichajes del Mallorca 26-27.

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Competencia por Arnau Tenas

Mientras el centro del campo va cogiendo forma, el Mallorca también intensifica sus esfuerzos en cerrar una posición clave: la portería. La marcha de Leo Román al Deportivo dejó hasta nueve millos en caja, pero la estrategia de Ortells es mucho más cautelosa. Arnau Tenas es el elegido para sustituir al ibicenco en la portería bermellona y todo hace indicar que las negociaciones van por buen curso. Pese a que en las últimas horas, según apunta Matteo Moretto, equipos de Primera División como Elche y Levante se han interesado por el jugador del Villarreal, el Mallorca tendría todo bien atado para que su incorporación.

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Tenas es una petición expresa de Luis García y las buenas relaciones del Mallorca con el Villarreal (Ortells trabajó muchos años en la entidad castellonense) ayudan a que la operación se vaya a cerrar sin aparentemente muchos sobresaltos. Con estas dos llegadas ya serían seis caras nuevas para el nuevo curso. Eso sí: aún queda mucho trabajo por hacer y el futuro de gente como Torre o Virgili podría cambiar radicalmente en cualquier momento.