Continúa la desbandada en el Girona: 7 millones, fichaje cerrado y adiós a LALIGA

Fran Fuentes 15 JUL 2026 - 16:47h.

Sería el decimotercer jugador que se marcha este verano, y apuntan a ser todavía más

Míchel trae la solución al problema de Marc-André ter Stegen en el FC Barcelona

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El Girona FC ha sufrido una auténtica desbandada tras el descenso. Y es que un buen puñado de jugadores se despidieron el pasado 30 de junio e incluso el entrenador, Míchel Sánchez, se marchó rumbo al Ajax del Ámsterdam. Sin embargo, todo apunta a que todavía se irán más, ya que jugadores como Azzedine Ounahi suscitan interés en clubes de LALIGA y fuera.

Así las cosas, según informa Nil Solà, de SER Catalunya, Joel Roca se marchará rumbo a Olympiacos en las próximas horas. Con todo acordado, el extremo de Camprodon se irá dejando una buena cuantía en las arcas del conjunto gironí. Más concretamente, serán algo menos de seis millones fijos, que pueden llegar hasta los siete con variables y bonus. Amén de eso, el club catalán se guarda un porcentaje de futura venta del 20%.

De este modo, se consumará de manera inminente la que puede ser la decimotercera salida del conjunto blanc-i-bermell. Hasta la fecha han salido del club porque acabaron contrato o rescindieron con cláusula de descenso Daley Blind, Rubén Blanco, Toni Fuidias, Axel Witsel, Cristhian Stuani, David López y Juan Carlos Martín. A ellos hay que sumar los cedidos Vitor Reis, Claudio Echeverri, Hugo Rincón, Thomas Lemar y Marc-André ter Stegen. Es decir, doce futbolistas que el pasado curso formaron parte del primer equipo y a los que podrían sumarse todavía más futbolistas.

No solo Joel Roca: otro puñado de jugadores puede salir del Girona

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En ese sentido, no son pocos los jugadores que acumulan intereses fuera del Girona FC. Desde Azzedine Ounahi, acrecentado por su gran Mundial con Marruecos, así como Arnau Martínez, pasando Álex Moreno, que gusta en el Deportivo de A Coruña, Iván Martín y el eterno interés del Athletic Club, o Fran Beltrán, quien recaló en invierno a cambio de apenas 150.000 euros y quien, aunque el club tenga la intención de que siga, puede marcharse si llega una oferta adecuada a lo largo de este verano.

Y es que no son pocos los jugadores que, pueden tener encaje en no uno, sino muchos clubes de LALIGA EA SPORTS. Habrá que ver si el Girona consigue convencerles de que continúen para tratar de ascender en una sola temporada o si, por el contrario, prefiere moderar expectativas, ahorrar en masa salarial y tomarse su tiempo para remodelar un proyecto nuevo.