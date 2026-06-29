El Valencia CF indaga y espera la decisión del Manchester City con Vitor Reis

David Torres 29 JUN 2026 - 16:30h.

Cenk no cuenta, a Diakhaby se le busca salida, Unai Núñez y Cömert han salido... Se busca defensa

Problema central en el Valencia CF: Saldrá al mercado a por uno

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ValenciaEl Valencia CF busca talento joven y futbolistas en el mercado. Y ahí aparece con fuerza el nombre del brasileño Vitor Reis, futbolista del Manchester City que ha jugado cedido en Girona esta temporada.

Tal y como ha venido informando ElDesmarque, una de las posiciones que, sí o sí va a reforzar es el centro de la defensa. El Valencia CF, es decir, Ron Gourlay y, sobre todo, Carlos Corberán, tienen un grave problema en el centro de la zaga. Al arduo trabajo que tienen por delante este verano, se les ha sumado la inesperada complicación de Copete (No volverá hasta ocubre como poco), la complicada continuidad de Unai Núñez, el adiós de Eray Cömert y el regreso inesperado de Cenk, que no cuenta, dejan la primera línea defensiva tiritando. En la zaga hay muchos integrantes, sobre el papel, pero si se analiza en profundidad, Corberán apenas tiene dos o tres al cien por cien para jugar: César Tárrega, Justin De Haas, Cenk, futbolista que el Colonia ha descartado y que el Valencia, a priori no cuenta con él; y a Diakhaby, cuya recuperación genera dudas y al que aunque se le espera para la pretemporada, el Valencia CF vería con buenos ojos su salida.

El nombre de Vitor Reis y la competencia de los grandes

En este escenario, han salido varios nombres como Raíllo, pero según ha avanzado Tribuna Deportiva, el Valencia CF ha preguntado por Vitor Reis; un prometedor futbolista brasileño de 20 años que juega como defensa central. Formado en el Palmeiras, fue traspasado al Manchester City y esta campaña ha jugado cedido en el Girona FC, destacando por su potencia física, excelente juego aéreo y gran criterio con el balón. La prueba de su rendimiento inmediato es que este año ha disputado 36 encuentros y, aunque no logró evitar el descenso de los catalanes, ha dejado un gran sabor de boca en LALIGA. Tanto es así que ha sido relacionado hasta con el Barça.

En ese sentido, el Valencia CF habría preguntado por su cesión pero, de momento, el City no ha tomado una decisión al respecto. El central brasileño Vitor Reis, ya explicó durante su presentación el año pasado, que el técnico 'citizen', Pep Guardiola, le recomendó que aceptara esta opción. Ahora, con Maresca en el banquillo, se presenta una nueva temporada y el Valencia está atento a lo que decidan los citizen.