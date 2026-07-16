Tira y afloja del Real Zaragoza y el Tenerife por Jesús de Miguel: las cifras que paralizan su fichaje

Fran Fuentes 16 JUL 2026 - 10:31h.

El conjunto chicharrero ha fijado una cantidad y no se baja de ella, y los blanquillos no llegarán en ningún caso a esa cifra

Ander Herrera responde a las críticas y desvela la conversación con Ibai Gómez: "Si me tiene que llevar en autobús a Antequera"

Compartir







Jesús de Miguel se está convirtiendo en el nuevo culebrón del Real Zaragoza, desbancando el caso de Diego Fuoli. Y es que su fichaje se está alargando más de lo deseado por ambas partes, pese a existir un acuerdo con el jugador . De este modo, Lalo Arantegui sigue esperando a su delantero anhelado mientras que ha firmado ya a Edu Espiau, y a expensas de lo que suceda con Samed Bazdar. En ese sentido, el club tiene claro que no hará grandes dispendios económicos, lo que, hasta el momento, le distancia bastante de llegar al Ibercaja Estadio.

Así lo revela El Periódico de Aragón. Y es que desde las islas se cuenta que el CD Tenerife no se va a bajar de esa cantidad de 200.000 euros. No solo para el Real Zaragoza, sino para otros cuantos clubes que también le siguen la pista. En este sentido, el club blanquillo no tiene la intención de llegar tan lejos. La entidad considera que esa cantidad está completamente fuera de mercado para la categoría, ya que rara vez hay desembolsos económicos en concepto de traspaso en Primera RFEF.

El Real Zaragoza accedería a buscar fórmulas para pagar por Jesús de Miguel

Es por eso que en principio no tenían planificado pagar nada por su traspaso. Pese a todo, Lalo Arantegui sabe que el mercado avanza, evoluciona, y que posiblemente no le quede más remedio que acceder a pagar. Y es que el Tenerife quiere recuperar la inversión que pagó hace apenas un año, habiendo pagado 75.000 euros al Castellón por su traspaso y, este año, otros 75.000 por objetivos cumplidos tras confirmarse el ascenso a LALIGA HYPERMOTION. En esas cifras, el Real Zaragoza sí que accedería a moverse, pero en ningún caso estarían dispuestos a desembolsar 200.000 euros este verano.

PUEDE INTERESARTE La premisa del Zaragoza que tiene paralizada la salida de Adrián Liso: una fecha difícil de cumplir

Y es que ni siquiera el traspaso de jugadores como Samed Bazdar o Adrián Liso harían al Real Zaragoza cambiar de opinión, ya que, aunque el club dispusiera de capital económico, las previsiones de gasto son muy moderadas debido a la pérdida enorme de ingresos que le supone competir en Primera RFEF en lugar de en LALIGA HYPERMOTION, por lo que la situación parece estancada. Los blanquillos, que finalmente accederían a pagar, no van a llegar a la cantidad que pide el CD Tenerife, y los chicharreros no dan su brazo a torcer, por lo que todo apunta a que esta operación se va a alargar bastante. Tampoco es descartable que Lalo Arantegui otee otras opciones en el mercado por si esta, finalmente, se cae.