Luis García pide a Arnau Tenas para la portería del Mallorca y ya hay negociación en curso

Alberto Cercós García 15 JUL 2026 - 19:33h.

El Mallorca empieza a coger forma en Segunda División y ya ha escogido portero

Luis García intenta convencer a Pablo Torre de que se quede en Mallorca y en Segunda: "La puede romper"

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El RCD Mallorca tiene por delante un verano bastante intenso. Su mercado de fichajes está siendo muy justo y, pese ha haber sufrido una decena de salidas, únicamente han llegado cuatro fichajes. Las nuevas caras son Adrián Fuentes, Arnau Puigmal y Aboubaka Soumahoro; además, toca sumarle que Zito Luvumbo volverá a estar cedido en la isla y que 'Pichu' Cuéllar ha renovado una temporada más. La situación, a exactamente un mes de que empiece la temporada en Segunda División, es bastante preocupante. Sin embargo, los rumores no cesan y poco a poco hay nombres que salen a la palestra. En este caso, hay uno nuevo: el de Arnau Tenas.

Luis García Fernández, tal y como avanza Última Hora, ha pedido expresamente al guardameta del Villarreal. Y es que tras la salida de Leo Román al Deportivo de A Coruña, la portería bermellona necesita reforzarse urgentemente. Es por ello que Pablo Ortells ya se ha puesto manos a la obra. Ya hay negociación en marcha y todo apunta a que el Mallorca es uno de los favoritos para hacerse con los servicios de Tenas. La misma fuente apunta que el objetivo de la entidad balear es una cesión con opción de compra obligatoria en caso de ascenso, por lo que claramente no se trata únicamente de una oportunidad de presente, sino también de futuro.

Almería y Levante, atentos a la situación

El Mallorca, sin embargo, no es el único interesado en Arnau. Matteo Moretto indica, apoyando la información, que Almería y Levante también están muy pendientes de la situación del portero del Villarreal.

La situación de Arnau en el equipo castellonense es algo complicada. Esta temporada ha jugado 10 partidos en Primera División y su objetivo claramente es jugar lo máximo posible. Tener al Levante ahí, siendo equipo de Primera División, puede hacerle dudar; pero Luis García ya tiene claro que él su elegido para tenerle bajo palos en la portería del Mallorca la temporada 26-27.