Alberto Cercós García 25 JUL 2026 - 13:37h.

Arnau Tenas ya está en Marbella para unirse a la concentración del Mallorca: es el séptimo fichaje del club este verano

Jan Virgili duda del Mallorca y prefiere esperar antes de garantizar su continuidad

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A falta de la oficialidad, Arnau Tenas es el séptimo fichaje del RCD Mallorca para su nueva temporada en Segunda División. Hace diez días que el interés del club balear se hacía público y, pese a tener opciones de Primera, el guardameta del Villarreal ha escogido Son Moix como su próximo destino. Este mismo sábado, Tenas ha aparecido por sorpresa en la concentración que el Mallorca está haciendo en Marbella. Un 'stage' de preparación para una compleja y larga temporada. Mientras ese trabajo se va haciendo, la dirección deportivo no cesa su trabajo en hacer la mejor plantilla posible. Con Luis García Fernández al frente, es Pablo Ortells quien intenta darle todo lo que pide. El técnico catalán ya convenció a Pablo Torre de quedarse en la isla, y también ha sido clave su opinión para que Antoniu Roca o el propio Tenas acepten la propuesta del Mallorca.

"Estoy muy contento. Con muchas ganas de ver a mis nuevos compañeros, de entrenar y de conseguir cosas buenas. Venir al Mallorca... Sensaciones, ganas y porque el entrenador ha sido una pieza primordial. Hablé con Luis García, que me ayudó mucho a tomar la decisión en una llamada de cinco minutos. Aquí tengo prácticamente un once lleno de amigos. Pablo Torre, Arnau Puigmal, Mateu Morey, Antoniu Roca, etc. Muy contento de compartir momentos y de devolver al equipo a dónde se merece. Objetivo ascenso. Solo ese, no hay ninguno más. Y que la afición se lo pase bien", dice el propio Tenas nada más llegar a Marbella a los periodistas mallorquines desplazados.

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Arnau Tenas, el séptimo fichaje del Mallorca 26-27

La revolución que se está viviendo en el Mallorca cada vez es más patente. Tras dolorosas salidas como las de Pablo Maffeo o Vedat Muriqi, la reconstrucción es clave para que el equipo opte a volver a Primera División. Y para que eso pase no solo se busca convencer a piezas que se antojan clave para la temporada en Segunda como Manu Morlanes, Sergi Darder o Jan Virgili; sino también nutriendo el vestuario de gente con ganas y experiencia.

Hasta la fecha, sin Tenas, son seis caras 'nuevas' que han llegado. Adrián Fuentes, Aboubaka Soumahoro, Arnau Puigmal, Zito Luvumbo, Álex Sala y Antoniu Roca. Una mezcla de gente que sabe cómo funciona la categoría, que tiene experiencia en Primera y que ya sabe lo que es vestir la camiseta del Mallorca. A todos ellos ya tocará sumar a un Tenas que llega para cubrir el hueco de la portería.