Pablo Sánchez 06 AGO 2026 - 07:57h.

Lalo Arantegui valora un fichaje para la defensa entre dos opciones a la espera de una elección decisiva de Ibai Gómez

Sigue trabajando en pretemporada a la espera de novedades

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El Real Zaragoza sigue a vueltas con el futuro de Adrián Liso. Su salida, al igual que la de Samed Bazdar, es una prioridad en el club y ambas se cocinan a fuego lento. El adiós del bosnio parece estar más cerca, mientras que el futuro del delantero español todavía sigue dando giros. Hay varios equipos interesados en él, pero ninguno ha dado todavía un paso al frente. En este contexto, el futbolista ha tomado una decisión importante que afecta a su presente y futuro con el conjunto blanquillo.

Según cuenta El Periódico de Aragón, Adrián Liso habría decidido tomar parte en el próximo amistoso del Zaragoza, el que le mide al Andorra en la ciudad deportiva. Desde que comenzó la pretemporada no ha tenido ni un minuto, pero la demora de su salida y la cercanía del inicio de la competición le han llevado a tomar esta determinación para no perder forma.

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Al parecer, algunas negociaciones avanzan sin trascender de qué equipo se trata entre los muchos interesados que hay en su fichaje. El Sevilla, el Deportivo Alavés, el Espanyol y el Valencia ya mostraron interés, pero todo sigue igual. Lejos de España preguntó el Venezia y en LALIGA HYPERMOTION lo hizo el Mallorca, una alternativa que llevó al Zaragoza a alterar su plan inicial.

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Una opción que genera cambios

Como decíamos, el interés del Mallorca sigue vigente pese a estar en la categoría de plata. La prioridad de Liso es seguir en la élite, pero no se descarta esta opción aunque el conjunto bermellón busque otras alternativas en el mercado. Esta posibilidad llevó a la dirección deportiva blanquilla a dar su brazo a torcer. Lejos de los cinco millones que piden por Liso, el club estaría dispuesto a negociar por unos tres kilos conservando un porcentaje de los derechos del delantero.

El mercado avanza y todas las partes buscan una solución para cerrar una salida necesaria en el Real Zaragoza.