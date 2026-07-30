Ibai Gómez pide dos fichajes para cubrir tres posiciones en su Zaragoza

Juan Pérez 30 JUL 2026 - 14:31h.

La prioridad es un central con características dos características concretas

El Zaragoza recibe un problema por el delantero y mueve un cambio en el mercado: "Ningún día"

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La planificación del Real Zaragoza en el mercado de fichajes lleva semanas con dos piezas situadas como las grandes necesidades del club a la espera de los movimientos de Lalo Arantegui. Los matices de darle cobertura a las peticiones de Ibai Gómez pasan por el propio entrenador, que ha desplegado todos los detalles sobre el tipo de defensa que quiere para llenar dos posiciones y el perfil específico del punta para acompañar a Espiau.

La reciente entrevista de Ibai Gómez en el Periódico de Aragón desvela todas las inquietudes del técnico para acelerar los movimientos en pretemporada con los máximos jugadores posibles de los que van a estar en el grupo definitivo. Con el punto de mira puesto en los fichajes y a la espera de varias salidas claves, el entrenador bilbaíno se sincera sobre el central y el delantero, opciones que conoce todo zaragocista, aunque ahora lo subraya para darle más valor a su idea de juego.

Ibai confiesa que le "gustaría tener la plantilla con la que nos vamos a quedar lo antes posible. Somos muy analíticos, y hay que integrar conceptos y entender el juego, pues cuanto antes los tengas mejor". Desde esa idea la primera opción es la de un defensa central "que en transiciones sea rápido y en un momento dado pueda hacer de lateral o línea de tres", aclara. Es un requisito fundamental para alinearse al estilo de juego que quiere para este Zaragoza.

El entrenador blanquillo apuesta por tener el control de la mayoría de los partidos con muchas fases de dominio, y quiere alguien que pueda aprovechar las transiciones para salir con el balón jugado. Es un fichaje que va en la línea de lo exigido con Anartz: "lo traímos porque consideramos que tiene mucho pie y él lo tiene. Aparte para. La gente puede tener dudas por la altura que tiene", aclara Ibai.

El perfil del delantero para Ibai Gómez

El ataque tiene un rasgo diferente, y es que el acompañante de Edu Espiau debe ser totalmente diferente a él para así congeniar con todas las posibilidades de cara a la temporada. Gómez aclara que "Edu es un tipo de delantero que a nosotros nos viene muy bien, (...) no destacarán por el gol pero creo que a nosotros nos tienen que dar esa solución a última altura, ese movimiento de espacio, esa energía, en los entrenamientos es el que más aceleración tiene, es lo que creemos que puede en un momento faltar.

Por esa razón y porque Ibai no decide si Samed Bazdar se pueda quedar, el Zaragoza está trabajando en otro ariete diferente a Espiau que "pueda conectar e incluso valga para jugar con dos puntas en momentos dados". Un reto para Lalo Arantegui de cara a las próximas semanas.