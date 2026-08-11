Pablo Sánchez 11 AGO 2026 - 09:41h.

Lalo Arantegui, a por el '9' para el Real Zaragoza: tres nombres y uno prioritario

El club aún tiene tareas pendientes en el mercado estival

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El Real Zaragoza va, poco a poco, cerrando frentes en el mercado estival. Lalo Arantegui ya dejó listas el grueso de tareas veraniegas y ahora se centra en cerrar los últimos flecos. La salida de Adrián Liso ocupa el lugar más alto en esta agenda, aunque parece ser que ya está todo encaminado y que pondrá rumbo al Mallorca. Su marcha puede que no sea la última en este mes de agosto, aunque todo queda ya a expensas de otros factores.

El centro de la zaga también ocupa el tiempo de trabajo de un Lalo Arantegui que busca un central en el mercado. La intención es dotar a la plantilla de un jugador más para esa demarcación que acompañe a Tachi y a Diego y que desbloquee una salida pretendida en la entidad una vez se confirme este refuerzo.

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Hablamos de Hugo Carrillo. Según informa El Periódico de Aragón, varios equipos han preguntado ya por el defensa, pero el Zaragoza no pretende mover ficha hasta que no cierre la llegada de otro central. En Primera RFEF hay varios pretendientes aunque saben que, de momento, no hay nada que hacer. El Zaragoza, mientras tanto, peina el mercado en busca de esa pieza.

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La cantera llama la atención

Hugo Carrillo no es el único jugador del Zaragoza que tiene novias tras él. El canterano Iker Vadillo también llama la atención en algunos proyectos de Tercera RFEF y también de Primera. Sin embargo, en este caso el conjunto blanquillo se muestra más decidido con su propuesta. La intención es que el joven se convierta en pieza clave del filial y que alterne entrenamientos con el primer equipo para ir entrando así en la dinámica de trabajo de Ibai Gómez.

El dinamismo del mercado en cuanto a nombres evidencia que aún queda trabajo por delante en las oficinas del Ibercaja Estadio.