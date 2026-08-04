Cuánto deja el fichaje de Pep Chavarría por el Chelsea en el Real Zaragoza

Celia Pérez 04 AGO 2026 - 09:53h.

El Rayo Vallecano está a punto de cerrar la venta más cara de su historia con el lateral

Pep Chavarría se acerca al Chelsea: deseo de Xabi Alonso y oferta irrechazable por su fichaje

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El Rayo Vallecano está a punto de cerrar la venta más cara de su historia con el traspaso de Pep Chavarría al Chelsea. En medio de unas semanas complicadas por la pérdida de la concesión del estadio de Vallecas y sin saber dónde arrancará LALIGA, el cuadro franjirrojo no quita ojo a la operación millonaria que está a punto de realizar con el lateral.

Pep es un deseo expreso de Xabi Alonso, técnico del conjunto londinense y parece que su llegada a Stamford Bridge está más cerca que nunca. La cantidad final apunta a unos 25 millones de euros, más bonos, lo que le llevaría a ser el traspaso más caro que se ha dado nunca en el Rayo Vallecano. Una cuantiosa cantidad que además repercute en el Real Zaragoza, que guarda un 10% de la plusvalía del jugador. Por ello, si la operación se cierra definitivamente en 25 millones de euros, a las arcas blanquillas recalarán unos 2,5 millones de euros.

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Hace ya cuatro años que el Real Zaragoza vendió a Pep Chavarría al Rayo Vallecano a cambio de tres millones de euros. Después de haber vivido dos temporadas como blanquillo, previamente procedía del Olot en una operación dirigida por Lalo Arantegui, el club le dio salida al cuadro franjirrojo guardándose un porcentaje por una futura venta.

La primera oferta que presentó el Chelsea rondaba los 15 millones de euros, pero fue denegada de forma rotunda por el Rayo. Sin embargo ahora, el cuadro de Xabi Alonso ha subido su oferta y todo apunta a que se cerrará en breve. El jugador ve con buenos ojos competir en un liga tan atractiva como la Premier League, mientras que el nuevo técnico blue también desea tenerlo en su vestuario, por lo que, teniendo en cuenta las cifras que se manejan, todo apunta a que la operación se concretará más pronto que tarde.