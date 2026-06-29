Redacción ElDesmarque Madrid, 29 JUN 2026 - 11:01h.

Hay más clubes en la puja por el jugador

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El Chelsea ya trabaja en la planificación de su plantilla para la próxima temporada y uno de los puestos que pretende reforzar es el lateral izquierdo tras la marcha de Marc Cucurella al Real Madrid. El club londinense busca un sustituto del internacional con España para esa demarcación y ha puesto sus ojos en un futbolista del Rayo Vallecano que sale a precio de ganga. Xabi Alonso comienza a perfilar el equipo con el que afrontará su primer curso al frente del banquillo ‘blue’ y este jugador ha sido una de las piezas más regulares del conjunto madrileño durante las últimas temporadas.

El elegido de Xabi Alonso para sustituir a Marc Cucurella en el Chelsea

El entrenador vasco quiere fichar a Pep Chavarría y, según ha informado Matteo Moretto en Marca, el Chelsea ya ha establecido los primeros contactos para conocer las condiciones de una posible operación. En el club inglés son conscientes de que el futbolista también despierta el interés de otros equipos importantes de Europa, entre ellos el Bayer Leverkusen, y quieren adelantarse a ellos. El lateral de 28 años tiene contrato con el Rayo Vallecano hasta 2030 y eso fortalece la posición negociadora del conjunto de la franja. Además, es uno de los jugadores más importantes del equipo ya que acumula 125 partidos oficiales con la camiseta del club madrileño, así que su fichaje no será fácil.

El Chelsea está estudiando la posibilidad de presentar una oferta formal que permita avanzar en las negociaciones. La operación supondría uno de los movimientos más inesperados del mercado, ya que Chavarría no figuraba entre los nombres más mediáticos para reforzar el lateral izquierdo del conjunto londinense. Por tanto, será el club inglés quien decida si da el siguiente paso para intentar incorporarlo y convertirlo en en el sustituto de Marc Cucurella