Joaquín Anduro 27 JUN 2026 - 22:56h.

Granit Xhaka podría abrir la puerta a Enzo Fernández

Lo que pretende el Chelsea para dejar salir a Enzo Fernández al Real Madrid

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El Real Madrid se ha movido rápido en este mercado de fichajes y Florentino Pérez, junto al regreso de José Mourinho, ha cerrado ya las llegadas de forma oficial de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva a la espera del anuncio de Denzel Dumfries. Junto a ellos, una de las grandes peticiones de la afición madridista, sobre todo desde que se marchara Toni Kroos, ha sido la llegada de un centrocampista como Enzo Fernández, despertando un temor en el Chelsea que Xabi Alonso ya espera haber solucionado.

Según informa Sky Sports, el técnico tolosarra habría convencido a la directiva blue para que se lance a por la llegada de Granit Xhaka. El futbolista suizo ya fue una de las claves del histórico Bayer Leverkusen campeón del doblete y subcampeón de la Europa League con el español a los mandos y en esta 25/26 demostró en la Premier League con el Sunderland que aún le queda cuerda.

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Granit Xhaka cumplirá 34 años el próximo mes de septiembre y, pese a que tiene contrato con el Sunderland hasta 2028, la posibilidad de reencontrarse con Xabi Alonso ayudaría a su salida. Mientras, sigue dejando muestras de su dominio del juego como faro en la medular de Suiza, clasificada a 1/16 de final en el cuarto Mundial del jugador de raíces kosovares.

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El fichaje de Granit Xhaka por el Chelsea abriría la puerta a la salida de Enzo Fernández

El fichaje del internacional helvético ayudaría a que el Chelsea abriera la puerta a la salida de Enzo Fernández, por el que suspira el Real Madrid. También el jugador argentino está muy por la labor de este movimiento, tal y como ha demostrado en los últimos meses con distintos guiños tanto de él mismo como de su entorno.

Los malos resultados del equipo londinense han cansado al jugador, que presiona para marcharse de Stamford Bridge a pesar de su larguísimo contrato hasta el 30 de junio de 2032. Ni siquiera la llegada de Xabi Alonso, precisamente exentrenador madridista, habría hecho cambiar de opinión al futbolista del área metropolitana de Buenos Aires.

El Chelsea está abierto a romper con el proyecto anterior y de esto ya se benefició el Real Madrid con el fichaje de Marc Cucurella. Sin embargo, la salida de Enzo Fernández no será tan fácil después de que el cuadro de Londres abonase 121 millones de euros por el centrocampista al poco de coronarse como campeón, siendo parte importante, del Mundial 2022 con Argentina.