Joaquín Anduro 15 AGO 2026 - 19:02h.

Joao Pedro castigó a la Real Sociedad

La Real Sociedad intenta un fichaje casi inalcanzable y tiene una fuerte competencia

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La Real Sociedad ha disputado este sábado su último partido de la pretemporada 2026 cayendo derrotada por 3-1 ante el Chelsea de Xabi Alonso en un partido de postín en Stamford Bridge. Joao Pedro no perdonó al conjunto txuri urdin en la segunda parte con un doblete que rompía el empate mientras que Pellegrino Matarazzo ha recuperado ya a casi toda su plantilla y ha dejado pistas de lo que puede ser su once de gala.

En el reencuentro de Xabi ante su exequipo, los blues se llevaron el triunfo apretando ya desde el inicio ya que Morgan Rogers, su fichaje más caro de este verano con 138 millones, aprovechó el rechace de un paradón de Álex Remiro a Joao Pedro para anotar el primero. Jon Mikel Aramburu puso la igualada con un golazo de volea todavía en la primera mitad pero el venezolano no pudo frenar al brasileño del Chelsea, que anotó los dos tantos que certificaban el triunfo local.

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Pellegrino Matarazzo sigue tomando notas de esta pretemporada y ya pudo disponer de Mikel Oyarzabal, que tuvo unos minutos en la segunda mitad. La duda está en el jugador que perderá su puesto del once titular, con Luka Sucic y Orri Óskarsson optando a convencer al técnico estadounidense dependiendo también de si el capitán jugará en punta o por detrás de una referencia. El que sí jugó fue Yangel Herrera acompañando a Carlos Soler dejando en el banquillo a Beñat Turrientes.

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Take Kubo también participó de inicio en el once de la Real Sociedad asentándose por banda derecha aunque está por ver si, cuando Guedes esté a tono, el damnificado será el japonés o Ander Barrenetxea. La gran sorpresa de Matarazzo fue la presencia de titular de Luken Beitia, que volvió a jugar al lado de Jon Martín como sucediera en el Sanse en su momento dejando en el banquillo a Igor Zubeldia.

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Ficha técnica del Chelsea-Real Sociedad

3 - Chelsea: Robert Sánchez; Palestra, Fofana, Lacroix, Colwill, Reece James; Caicedo, Rogers, Palmer, Neto; y João Pedro. Jugaron además Penders, Malo Gusto, Acheampong, Enzo Fernández, Estevao, Lavia, Pep Chavarría, Hato y Gittens.

1 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Beitia, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Luka Sučić, Carlos Soler; Take Kubo, Barrenetxea y Oskarsson. Jugaron también Turrientes, Zubeldia, Oyarzabal, Marchal, Aihen, Pablo Marín y Zakharyan.

Goles: 1-0, min. 10: Rogers. 1-1, min. 45: Aramburu. 2-1 min. 47: Joao Pedro. 3-1 min.77: Joao Pedro.

Árbitro: Andy Madley. Sin amonestaciones.

Incidencias: séptimo encuentro de pretemporada de la Real Sociedad, disputado en el estadio Stamford Bridge de Londres ante 39.000 espectadores.