La Real Sociedad encuentra una tercera opción y debate con urgencia el fichaje del central

Ángel Cotán 17 AGO 2026 - 10:51h.

El debut liguero se acerca y los fichajes... no llegan

La Real Sociedad intenta un fichaje casi inalcanzable y tiene una fuerte competencia

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Preocupación en la Real Sociedad. En la semana del debut en LALIGA EA Sports, la realidad es que Erik Bretos no ha conseguido cerrar ninguna incorporación. El regreso de los cedidos y el ascenso de activos como Job Ochieng encarnan las novedades de un equipo que demanda refuerzos a gritos. Con la operación salida candente, el conjunto donostiarra se centra en el fichaje del ansiado defensa central.

Todo estaba acordado para el regreso de Nayef Aguerd, pero la operación se cayó en el último momento. Desde entonces, cruce de informaciones que abordan desde un fallido reconocimiento médico hasta una conversación con Matarazzo.

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La única realidad es que la Real Sociedad intensifica su búsqueda en el mercado de verano. Reforzar el eje de la zaga es una prioridad y Erik Bretos busca una solución antes del encuentro ante el Real Betis. Ante esa urgencia, una tercera opción aparece.

La Real Sociedad encuentra una tercera opción para el fichaje del central

La dirección deportiva txuri urdin subraya en rojo los nombres de Ladislav Krejci y Nathan Zézé. Dos perfiles de zaguero diferentes que gustan en Anoeta, aunque desde Argentina llega una candidatura que completa la terna. Según informan varios medios argentinos, entre ellos el periodista Renzo Pantich, Lautaro Rivero es otro de los centrales que valora la Real Sociedad.

A sus 22 años, y con contrato en River Plate hasta junio de 2029, el futbolista de Moreno podría vivir su primera experiencia fuera de su país natal. Lautaro Rivero también está siendo monitorizado por el Atlético de Madrid, aunque tras la llegada de Cuti Romero, no se esperan más fichajes en esta demarcación en el club rojiblanco.

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Cierra la pretemporada con cuatro derrotas consecutivas

La Real Sociedad volvió a tropezar esta pretemporada, esta vez ante el Chelsea de Xabi Alonso (3-1), en un partido disputado en Londres que estuvo marcado por la gran actuación del delantero brasileño João Pedro.

De esta manera, el equipo de Pellegrino Matarazzo llegará al estreno liguero de La Cartuja, escenario de inolvidable recuerdo copero para la Real Sociedad, con cuatro derrotas consecutivas en su pretemporada. Dos choques con el Köln, Toulouse y Chelsea, los verdugos.